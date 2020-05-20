◆米大リーグ ブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャーデビュー戦となるアスレチックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場する。

岡本はポスティングシステムを利用して巨人からメジャーに挑戦。オープン戦では８試合に出場して打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績を残した。好守備でもアピール。攻守で順調に調整を進めてきた。前日２６日（同２７日）の練習では２５スイングで２本のサク越えを放つなど広角に鋭い打球を連発。「始まるのでしっかり頑張りたい。（試合が）始まれば緊張するのかなと思う。球場はきれいで大きい。すごく楽しみです」と心境を口にしていた。

昨季ワールドシリーズに進出した強豪チームでスタメンを飾った岡本。いよいよ新たな物語がスタートする。ブルージェイズのスタメンは以下の通り。

【ブルージェイズ】（後攻）

１（指）スプリンガー、２（左）ルークス、３（一）ゲレロ、４（右）バージャー、５（捕）カーク、６（中）バーショ、７（三）岡本和真、８（二）クレメント、９（遊）ヒメネス、投・ガウスマン＝右