SMBCコンサルティングは、これまで銀行取引先を中心に提供してきた企業向け総合研修サービスの体系を刷新し、3月23日から、新たに「SMBCビジネスセミナー『みんなの研修』」（以下、みんなの研修）として提供を開始した。同日に行われたSMBCビジネスセミナー「みんなの研修」新サービス発表会では、「みんなの研修」を提供する背景やサービス概要を紹介した他、同社が実施した「2026年職場の環境変化とストレス・パフォーマンスに関する調査」の結果について解説した。また、ゲストとして1日アンバサダーに就任したタレントの若槻千夏さんが登壇し、デビューから現在までの「お仕事ライフ」を振り返りながら、仕事で感じた不安や悩みをどう乗り越えたのかを教えてくれた。



SMBCコンサルティング 代表取締役社長の田中良一氏

「当社の教育事業は、1971年の『SMBCビジネスセミナー』に始まり、半世紀以上にわたって、企業の成長と人材育成を後押ししてきた。これまでの研修受講者数は、延べ100万人を超えている」と、SMBCコンサルティング 代表取締役社長の田中良一氏が挨拶。「今回、新たなコーポレーションスローガンとして『成長するよろこびをすべての人に。』を制定した。人にとって成長の道は平坦ではない。それでも必死に前へ進もうとする人や、懸命に変わろうとする組織の挑戦に寄り添い、支えていくことこそが当社の役割であると考え、このスローガンに決定した」と、次のステージに向けた新たなコーポレートスローガンを発表した。

「そして今回、新たなスローガンを具現化する第一歩として提供開始するのが『みんなの研修』となる。これは、当社が持つ長年の実績と知見をもとに、よりわかりやすく、より使いやすい形で人材育成をサポートするために生まれた新しい総合研修サービスとなっている。同サービスを通じて、日本で働くすべての人、すべての日本企業、ひいては日本全体の成長を後押ししていく」と、「みんなの研修」を提供する背景を述べた。



MBCコンサルティング 執行役員の河田康幸氏

続いて、同 執行役員の河田康幸氏が、「みんなの研修」のサービス概要について説明した。「『みんなの研修』は、これまで銀行取引先を中心に提供してきた企業向け研修サービスを、あらゆる企業に向けて提供する新たな総合研修サービスとなる。年間約1700回におよぶ来場型（リアル）研修の実績を生かし、対面による学習効果にこだわった研修を行う。また、階層別、分野別に業界最大レベルとなる年間300以上のテーマの講座を用意している」とのこと。「さらに、社外から300名以上の精鋭プロ講師を選抜。企業のリアルな現場を熟知した実務家講師が、自身の経験に基づく具体的な事例やノウハウを交えながら講義を行うことで、実務に直結する学びを提供する」と、「みんなの研修」ならではのサービスの特徴を紹介した。

「サービスのメニューは、『プレミアム』『ベーシック』『ライブラリ』『講師派遣』の4つのカテゴリーに分かれている。『プレミアム』では、年間約200回の厳選されたプログラムを提供。基本的に対面の来場型研修となり、一部はライブ配信も実施する。『ベーシック』では、わかりやすく選びやすい階層別セミナーと分野別セミナーを用意し、来場型研修は年間約1500回開催。一部はライブ配信も行う。また、都度払い方式『セレクト』と定額制『サブスク』を選択できる。『ライブラリ』は、オンラインでいつでもどこでも定額で学べるテーマ別アーカイブ動画セミナーとなっている。『講師派遣』は、自社の目的や課題に合わせて研修内容をカスタマイズできるオーダーメイド型サービスを提供する」と、具体的なサービスメニューについて説明した。



新宿クレアクリニック院長の佐上徹先生

次に、新宿クレアクリニック院長の佐上徹先生をゲストに迎え、SMBCコンサルティングが実施した「2026年職場の環境変化とストレス・パフォーマンスに関する調査」の主な調査結果について解説した。この調査は、過去3年以内に入社、昇進、異動、部署変更など職場で何らかの環境変化を経験した会社員1000名を対象に、インターネットアンケート方式で行われたもの。調査ではまず、職場での環境変化について聞いたところ、73.6％が緊張やストレスを感じており、そのうち32.4％が「強いストレスを感じた」と回答した。さらに、新卒・中途入社で72.5％、昇進・昇格でも63.9％と、ポジティブな変化であっても緊張やストレスを感じていることがわかった。

この結果を受けて佐上先生は、「実は『おめでとう』といわれる出来事ほど、ストレスの落とし穴になりやすい。ストレスの点数表を見ると、最もショックが大きい『配偶者の死』を100点とした場合、『結婚』は50点と、『大病を患う』の53点と同等のストレスを受けていることがわかっている。昇進や引越もポジティブな変化だが、心にとっては慣れない環境への急ブレーキと急発進の連続。特に新年度の4月は、キラキラした空気の裏側で、1人で息切れをしている人が多い」と指摘した。



左から：MBCコンサルティング 執行役員の河田康幸氏、新宿クレアクリニック院長の佐上徹先生

環境変化後の体調については、72.8％が精神的不調を感じており、パフォーマンスの低下につながる不調が多く見られた。また、身体面で不調を感じた人も68.6％にのぼった。具体的には、「疲労感の増加」が33.6％で最も多く、病院を受診した人も10.5％におよび、負担の大きさがうかがえる結果となった。佐上先生は、「当院でも、4月以降になると心身の不調を感じて受診する人が増えてくるが、その原因は3つあると考えられる。1つは、働き方改革の時短業務によって『心のゆとりがなくなっている』こと。2つ目は、SNS中心のコミュニケーションで『人とのつながりが薄れている』こと。3つ目は、『休み方の作法を知らない』こと。特に若い世代は、辛い時に助けを求めたり、立ち止まる方法を知らない人が多いので、突然プツンと途切れてしまうことがある」と分析していた。

職場の環境変化にともなう不安や困難が、結果的に自身の成長につながったと思うかを聞いたところ、「大いにつながった」13.5％、「ややつながった」39.8％を合わせ、53.3％が「成長につながった」と回答していた。佐上先生は、「『ストレスは人生のスパイスである』という言葉がある。スパイスが一切ない料理は味気ないが、スパイスが多すぎると辛くて食べられない。大切なのは、自分にとってほどよい辛さのスパイス量を知ること。環境変化も、ストレスの要因となる一方で、適切なサポートや学びの機会があれば成長につながる可能性がある。ぜひ、ストレスを、自分を強くするスパイスとして使いこなしてほしい」と、アドバイスを送ってくれた。



SMBCコンサルティング 代表取締役社長の田中良一氏（左）から1日アンバサダーの巨大名刺を贈られるタレントの若槻千夏さん

ここで、「みんなの研修」新サービス発表会の1日アンバサダーに就任したタレントの若槻千夏さんが登場。SMBCコンサルティングの田中氏から、1日アンバサダーの巨大名刺が贈られた。



タレントの若槻千夏さん

若槻さんは、芸能界にデビューしてから現在までの「お仕事ライフチャート」を披露し、「17歳でグラビアアイドルとしてデビューして、その後、芸能界を休業、実業家として活動、さらに芸能界への復帰といろいろなことがあったが、仕事を嫌だと思ったことはなかったので、全体的に『晴れ』のチャートにした」と、ポジティブ思考で仕事に取り組んでいるとのこと。



「お仕事ライフチャート」を披露する若槻千夏さん

デビュー当時の変化で感じた不安や悩みについて聞くと、「デビュー当時は、グラビアアイドルとしての若槻千夏を演じることが求められたので、自分らしさを抑えながら仕事を続けられるのか不安だった」と明かす。「バラエティ番組に出るようになって、自分を出せるようになり、ストレスにならないことをするのが自分らしさだと思えるようになった」と、環境の変化で乗り越えることができたと話していた。ブレイクしたことで感じた不安や悩みついて聞いてみると、「周囲の期待がうれしい反面、心身とも疲れ切ってしまった。そこで、本当にやりたいことを見つけようと思い、芸能界を休業することを決断した」と、芸能界から実業家へ転身した経緯を教えてくれた。



タレントの若槻千夏さん

芸能界に復帰した後については、「当時から芸能界が大きく変化しており、『すぐに飽きられるのでは』という不安を感じた。ただ、復帰してみると、やっぱり現場はとても楽しくて、自分に合っている仕事だと実感した。今は、求められることを楽しむようにしている」と、今の仕事に対する想いを語ってくれた。最後に若槻さんは、「4月から仕事の環境が変化する人も多いと思うが、『大きな声で挨拶』を心がけてほしい。大きな声で挨拶をされて嫌な人はいないと思うので、ぜひ実践してほしい」と、これから職場環境が変わる人に向けてエールを送ってくれた。

［2026年職場の環境変化とストレス・パフォーマンスに関する調査概要］

調査主体：SMBCコンサルティング（調査企画）

調査実施：ネオマーケティング（調査実施・集計）

調査期間：2月28日〜3月3日

調査対象：20歳〜59歳の正社員で、過去3年以内に以下のいずれかの変化を経験した1000人

・新卒入社または中途入社

・昇進または昇格

・降格または役割の変更

・配置転換または部署異動

・転勤または勤務地の変更

・業務内容の大幅な変更

・部下を持つなど、職責や役割に大きな変化があった場合

調査エリア：全国

調査方法：インターネットによるアンケート

SMBCコンサルティング＝https://www.smbc-consulting.co.jp/

SMBCビジネスセミナー「みんなの研修」＝https://www.smbcc-education.jp/