【テニス速報】 マイアミ・オープン 第11日 ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ vs テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバ
マイアミ・オープン
大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日
開催地：アメリカ マイアミ, フロリダ
コート：ハード（屋外）
結果：[ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ] 1 - 2 [テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバ]
マイアミ・オープン第11日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子ダブルス準決勝で、第3シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニと第2シードのテーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバが対戦した。
第1セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが6-4で先取。第2セットはテーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバが6-4で奪い返すと、第3セットもテーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバが10-3で制し、テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-28 04:02:10 更新