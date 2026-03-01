マイアミ・オープン

大会期間：2026年3月19日～2026年3月30日

開催地：アメリカ マイアミ, フロリダ

コート：ハード（屋外）

結果：[ガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニ] 1 - 2 [テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバ]

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マイアミ・オープン第11日がアメリカ マイアミ, フロリダで行われ、女子ダブルス準決勝で、第3シードのガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニと第2シードのテーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバが対戦した。

第1セットはガブリエラ ダブロウスキー / ルイサ ステファニが6-4で先取。第2セットはテーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバが6-4で奪い返すと、第3セットもテーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバが10-3で制し、テーラー タウンゼント / カテリナ シニアコバがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-28 04:02:10 更新