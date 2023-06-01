ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は６６７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は６６７ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間14:00）（日本時間03:00）
ダウ平均 45292.37（-667.74 -1.45%）
ナスダック 20989.20（-418.88 -1.96%）
CME日経平均先物 51455（大証終比：-1425 -2.77%）
欧州株式27日終値
英FT100 9967.35（-4.82 -0.05%）
独DAX 22300.75（-312.22 -1.38%）
仏CAC40 7701.95（-67.36 -0.87%）
米国債利回り
2年債 3.914（-0.072）
10年債 4.428（+0.016）
30年債 4.966（+0.033）
期待インフレ率 2.318（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.020）
英 国 4.974（0.000）
カナダ 3.584（+0.026）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.58（+4.10 +4.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4524.10（+115.10 +2.61%）
ビットコイン（ドル）
65596.13（-3364.85 -4.88%）
（円建・参考値）
1051万7683円（-539520 -4.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式27日（NY時間14:00）（日本時間03:00）
ダウ平均 45292.37（-667.74 -1.45%）
ナスダック 20989.20（-418.88 -1.96%）
CME日経平均先物 51455（大証終比：-1425 -2.77%）
欧州株式27日終値
英FT100 9967.35（-4.82 -0.05%）
独DAX 22300.75（-312.22 -1.38%）
仏CAC40 7701.95（-67.36 -0.87%）
米国債利回り
2年債 3.914（-0.072）
10年債 4.428（+0.016）
30年債 4.966（+0.033）
期待インフレ率 2.318（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.020）
英 国 4.974（0.000）
カナダ 3.584（+0.026）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.58（+4.10 +4.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4524.10（+115.10 +2.61%）
ビットコイン（ドル）
65596.13（-3364.85 -4.88%）
（円建・参考値）
1051万7683円（-539520 -4.88%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ