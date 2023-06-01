ＮＹ各市場　３時台　ダウ平均は６６７ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間14:00）（日本時間03:00）
ダウ平均　　　45292.37（-667.74　-1.45%）
ナスダック　　　20989.20（-418.88　-1.96%）
CME日経平均先物　51455（大証終比：-1425　-2.77%）

欧州株式27日終値
英FT100　 9967.35（-4.82　-0.05%）
独DAX　 22300.75（-312.22　-1.38%）
仏CAC40　 7701.95（-67.36　-0.87%）

米国債利回り
2年債　 　3.914（-0.072）
10年債　 　4.428（+0.016）
30年債　 　4.966（+0.033）
期待インフレ率　 　2.318（-0.017）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.094（+0.020）
英　国　　4.974（0.000）
カナダ　　3.584（+0.026）
豪　州　　5.097（+0.086）
日　本　　2.380（+0.107）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.58（+4.10　+4.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4524.10（+115.10　+2.61%）

ビットコイン（ドル）
65596.13（-3364.85　-4.88%）
（円建・参考値）
1051万7683円（-539520　-4.88%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ