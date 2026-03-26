【GU × rokh】が超可愛いーーッ！ 売り切れ前に欲しい♡「新作アイテム」

【GU（ジーユー）】と【rokh（ロク）】のコラボコレクションが、2026年春夏も登場。毎回注目を集めるコラボは、今季も見逃せないラインナップとなっています。フェミニンさとモード感がほどよくミックスされたデザインで、普段のコーデに取り入れるだけで新鮮な印象に仕上がりそう。今回は、売り切れ前にチェックしてほしい、40・50代におすすめな「新作アイテム」をピックアップして紹介します。

さりげなくキュートなペプラムジャケット

【GU】「ペプラムブルゾン by rokh」\4,990（税込）

ペプラムの切り替えと太めの袖が特徴的なデニムジャケット。カジュアル一辺倒になりがちなデニムアイテムにフェミニンな要素をプラスして、ぐっと新鮮な印象に仕上げています。袖は、インナーの袖や手首が覗く絶妙なバランス感。ワイドパンツやボリュームスカートとも好相性な丈感で、さりげなくスタイルアップも狙えそうです。

裾のボタンでシルエットチェンジ

【GU】「バルーンパンツ by rokh」\3,990（税込）

ボリューミーなシルエットのワイドジーンズは、コンパクトなウエストとの対比とセンターに入ったラインで、脚をすっきり見せてくれそう。裾のボタンを留めればバルーンパンツとして、シルエットの変化が楽しめるのが特徴です。シンプルなトップスを合わせるだけで、どこかモードな雰囲気に。デニムジャケットとのセットアップもおすすめです。

立体感が映える白ブラウス

【GU】「バルーンスリーブチュニック by rokh」\2,990（税込）

繊細なジャカード素材と立体的なシルエットが印象的なブラウスは、がばっと着るだけで華やかさを演出してくれる一枚。ボリューム袖とリボン付きの袖口がさりげないアクセントになり、シンプルながらも表情のある着こなしに。裾にかけて広がるシルエット & 腰まわりを覆うチュニック丈なので、気になりがちな腰まわりをカバーしてくれるのも嬉しいポイントです。

抜け感つくる配色サンダル

【GU】「ダブルストラップバレエスニーカー by rokh」\2,990（税込）

スエード調素材とメッシュの異素材ミックスが目を引く一足は、ほどよい抜け感とモードさを両立。スニーカーとバレエシューズのハイブリッドデザインが、今っぽい雰囲気を演出します。カジュアルコーデをモードに見せたり、ガーリーコーデをハズしたりと、足元から鮮度を高めてくれそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N