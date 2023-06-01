ＮＹ各市場　２時台　ダウ平均は５０５ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　45454.57（-505.54　-1.10%）
ナスダック　　　21079.04（-329.04　-1.54%）
CME日経平均先物　51660（大証終比：-1220　-2.36%）

欧州株式27日GMT17:06
英FT100　 9967.35（-4.82　-0.05%）
独DAX　 22300.75（-312.22　-1.38%）
仏CAC40　 7701.95（-67.36　-0.87%）

米国債利回り
2年債　 　3.926（-0.060）
10年債　 　4.420（+0.008）
30年債　 　4.952（+0.020）
期待インフレ率　 　2.326（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.094（+0.020）
英　国　　4.974（0.000）
カナダ　　3.582（+0.024）
豪　州　　5.097（+0.086）
日　本　　2.380（+0.107）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.71（+4.23　+4.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4543.80（+134.80　+3.06%）

ビットコイン（ドル）
65979.00（-2981.98　-4.32%）
（円建・参考値）
1057万1815円（-477803　-4.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ