ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５０５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は５０５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 45454.57（-505.54 -1.10%）
ナスダック 21079.04（-329.04 -1.54%）
CME日経平均先物 51660（大証終比：-1220 -2.36%）
欧州株式27日GMT17:06
英FT100 9967.35（-4.82 -0.05%）
独DAX 22300.75（-312.22 -1.38%）
仏CAC40 7701.95（-67.36 -0.87%）
米国債利回り
2年債 3.926（-0.060）
10年債 4.420（+0.008）
30年債 4.952（+0.020）
期待インフレ率 2.326（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.020）
英 国 4.974（0.000）
カナダ 3.582（+0.024）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.71（+4.23 +4.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4543.80（+134.80 +3.06%）
ビットコイン（ドル）
65979.00（-2981.98 -4.32%）
（円建・参考値）
1057万1815円（-477803 -4.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式27日（NY時間13:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 45454.57（-505.54 -1.10%）
ナスダック 21079.04（-329.04 -1.54%）
CME日経平均先物 51660（大証終比：-1220 -2.36%）
欧州株式27日GMT17:06
英FT100 9967.35（-4.82 -0.05%）
独DAX 22300.75（-312.22 -1.38%）
仏CAC40 7701.95（-67.36 -0.87%）
米国債利回り
2年債 3.926（-0.060）
10年債 4.420（+0.008）
30年債 4.952（+0.020）
期待インフレ率 2.326（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.094（+0.020）
英 国 4.974（0.000）
カナダ 3.582（+0.024）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.71（+4.23 +4.48%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4543.80（+134.80 +3.06%）
ビットコイン（ドル）
65979.00（-2981.98 -4.32%）
（円建・参考値）
1057万1815円（-477803 -4.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ