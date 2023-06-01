独ダックスの下げ目立つ、英FTは一時プラス圏も、小幅マイナス圏で引ける＝欧州株式概況



きょうの欧州株式市場は揃って下落。終値は、ＦＴＳＥ１００指数が前営業日比４．８２ポイント安の９９６７．３５ポイント、仏ＣＡＣ４０指数が前営業日比６７．３６ポイント安の７７０１．９５ポイントとなっている。フランクフルト（独）市場は、ＤＡＸ指数が前営業日比３１２．２２ポイント安の２万２３００．７５ポイントとなっている。



欧州株はそろって下落。イラン情勢をにらんだリスク警戒の株安が進んだ。独ダックスの下げが特に目立った。同指数は40銘柄中31銘柄がマイナス圏。化学メーカーのBASF、シムライズが上昇。エンジンなどのMTUエアロエンジンズ、軍需産業のラインメタルなどの売りが目立った。



英FTが寄り付き後すぐに買いが入って居ch時100.24を付けたが、その後9883.15まで売売られた。その後じりじりと戻し、引け前に再びプラス圏となる場面も、ぎりぎりマイナス圏で引けた。医薬品大手アストラゼネカなどがしっかり。



MINKABU PRESS

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