俳優の松山ケンイチが24日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が出演するTBS系日曜劇場「リブート」にちなんで、Xを“リブート”させファンを歓喜させた。

松山は、同日正午を前に「松山ケンイチ」名義だったアカウント名を「鈴木亮平【再起動】」に変更。プロフ欄には「リブート（なりすまし）アカウントです」と記し、アイコン画像も同ドラマで共演する俳優・鈴木亮平の写真に変えた。これにより、認証マークのブルーバッジが外された。

さらにヘッダーに至っては、鈴木が主演を務める8月21日公開の映画「TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS」を宣伝するイラストに差し替え、これに鈴木本人も自身のXで反応し、「何やってんのマツケン!!!!本気でそれで行くの!? 日曜日まで!?どうかしてるぜあんた！」とツッコミを入れる展開に。

ファンからも「面白すぎる！本当にリブートしているマツケン」「神企画」「こういう遊び心がいいよね。視聴者も一緒に楽しめて盛り上がる」などの好意的な意見が続々と寄せられた。

認証マーク、ブルーバッジも

その後、松山はアカウント名を「鈴木亮平【リ】」にすると、翌25日午前0時台に「Xから認証頂きました。最終回まで駆け抜けます」と、認証マークのブルーバッジ復活をアピール。さらに同日、アカウント名を「鈴木亮平改」に変更し、ブルーバッジを再び取得。これに松山は「REBOOT DAY1無事終了。2回目の認証審査もパスしました」と報告し、鈴木が「こんな不正を許すな」と反応するなど、ひとつの“ネタ”としてTLの爆笑をさらった。

同ドラマも佳境に入り、29日が最終話となる。同作は“考察ドラマ”としても人気を博しているが、番組公式サイトのカットや相関図の一文など、まだまだ残る“違和感”から、考察はさらに沸騰。また、TVerでこれまで配信された全ドラマの第1話の再生数の歴代最高記録を更新するなど大きな影響力をもたらし、ネット上ではいまだ登場していない人物をめぐり、視聴者から多くの考察が飛び交っている。

インターネットや動画ウェブサイトの普及によりテレビ離れの傾向がある昨今。初回放送から話題が尽きず、異例の展開で最終話を迎える同ドラマの最終話を松山も盛り上げ、より一層の注目のまなざしが向けられる。