都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル、グランド ハイアット 東京は、爽やかで甘酸っぱい初夏の味覚であるチェリーをつかった「チェリースイーツ＆ブレッド コレクション」を、5月11日〜6月30日の期間に、「フィオレンティーナ ペストリーブティック」において、販売する。

今年は、初夏に旬を迎えるみずみずしいチェリーを主役に、多彩な味わいが楽しめるスイーツ9種類とブレッド3種類、そしてひと口サイズのプティフール（小菓子）のアソート2種類を含む計14種類を用意する。





新作スイーツでは、チェリーの甘酸っぱさとクレームダンジュのミルキーな味わいが重なり合う「チェリー ベリーヌ」をはじめとした3種類を販売する。通常に比べてさらに上質な食材を用いた“グランド プレミアム”シリーズでは、キルシュシロップを染み込ませたスポンジで、フレッシュチェリーのコンポートとクレームブリュレをサンドした「グランド プレミアム チェリーショートケーキ」が初めて登場する。そのほかにも、ローストしたアーモンドをまぶしたチョコレートのシュー生地に、グリオットチェリーのコンフィや軽やかなディプロマットクリーム、甘酸っぱいフレッシュチェリー、ほろ苦いチョコレートクリームをたっぷりと詰めたエクレアを用意。さらに、艶やかな大粒チェリーが目を引くタルトなど、チェリーがもつ酸味と華やかな彩りを楽しめるスイーツがラインアップする。そして、ひと口サイズのスイーツをアソートにしたピッコロシリーズにも、チェリーをつかった2種類の新作が登場する。「チェリー ピッコロトルティ」には、香り豊かなピスタチオを練り込んだパウンド生地の上に、なめらかなバタークリームと艶やかなチェリーでつくるお花のモチーフをのせたケーキなど、6種類の焼き菓子を詰め合わせた。チョコレートでつくるチェリーのシルエットが愛らしい、グリオットチェリー入りのムースなど、6種類の生菓子アソート「チェリー ピッコロガット」も、手土産に最適な一品になっている。





ブレッドでは、ドライチェリーを混ぜ込んだアーモンドクリームを重ねてサックリ食感に焼き上げる「クロワッサン チェリーダマンド」や、ほんのり甘いドーナツ生地に、キルシュに漬け込んだドライチェリーと、クリームチーズをしのばせた大人向けの「チェリードーナツ」など、チェリーがもつ爽やかな酸味を活かした新作がそろう。





世界の製菓大会で優勝・受賞者を輩出し続けるペストリーチームの技と独創性が生み出すスイーツと、ホテルメイドならではの製法で丁寧に焼き上げたブレッドは、この季節だけのコレクション。爽やかで甘酸っぱいチェリーを、初夏の訪れとともに楽しんでほしい考え。



「チェリー ベリーヌ」

「チェリー ベリーヌ」は、甘酸っぱいチェリーのムースをグラスの底に敷き、その上にチェリーのシロップを染み込ませたスポンジ、ミルクの風味が豊かなクレームダンジュを重ねた。トップには大粒のアメリカンチェリーとココアクランブル、チェリーのジュレをのせて仕上げている。エレガントなワインレッド色とミルクホワイト色のコントラストが目を引く、初夏のベリーヌを楽しんでほしいという。



「グランド プレミアム チェリーショートケーキ」

「グランド プレミアム チェリーショートケーキ」は、最高級といわれるタヒチ産バニラビーンズやジャージー乳の生クリームなど、通常に比べて上質な食材を使用し、ワンランク上のケーキへと昇華させた“グランド プレミアム”シリーズのチェリーバージョン。フレッシュチェリーのコンポートやクレームブリュレを、キルシュシロップを染み込ませたスポンジでサンドした。ホワイトチョコレートでつくる繊細で真っ白な羽根チョコレートをまとわせ、華やかで柔らかい印象のケーキに仕上げている。



「チェリーエクレア」

「チェリーエクレア」は、香ばしくローストしたアーモンドをまとわせたチョコレートのシュー生地で、グリオットチェリーのコンフィ、軽やかなディプロマットクリーム、甘酸っぱいフレッシュチェリー、そして濃厚なチョコレートクリームをサンドした。サクッとしたシュー生地の食感と、チェリーの酸味、チョコレートのコクが織りなす調和を楽しめる一品になっている。



「チェリー ピッコロトルティ」

「チェリー ピッコロトルティ」の「ピスタチオパウンド」は、刻んだピスタチオを混ぜ込んだホワイトチョコレートで、香り高いピスタチオを練り込んだパウンド生地をコーティング。トップには、なめらかなバタークリームと艶やかなチェリーでつくるかわいらしい花を飾っている。「チーズケーキ」は、なめらかな口あたりのクリームチーズを使用してつくる、シンプルながらも満足感のある味わいのベイクドチーズケーキ。チェリージャムを忍ばせて丁寧に焼き上げる。「チェリー バターサンド」は、チョコレートクッキーでサンドしたバタークリームに、キルシュとチェリーを合わせ、トップにはピスタチオのガナッシュをあしらったバターサンド。「チョコレート パウンド」は、チョコレートのパウンド生地に、チェリーのギモーヴとパート ド フリュイでつくるかわいらしい花を飾っている。「チェリーパイ」は、フレッシュなアメリカンチェリーと自家製グリオットチェリージャムでつくるチェリーパイのミニバージョンになっている。



「チェリー ピッコロガット」

「チェリー ピッコロガット」の「フォレノワール」は、キルシュを染み込ませたココア風味の生地にグリオットチェリーと生クリームをのせた、酸味と甘さのマリアージュが楽しめるケーキ。「チェリー」は、バスケット サクサクに焼き上げたバスケット状のワッフル生地に、カスタードクリームをたっぷりと入れ、フレッシュチェリーをトップに飾った。「ピスタチオボネ」は、イタリア語でココアプリンを意味する「ボネ」。半球型に仕上げたピスタチオ味のボネの中には、マカロンを砕いて入れ込む。「チェリーショコラ」は、チョコレートでつくるチェリーのシルエットがかわいらしいムース。中にはグリオットチェリーのジュレを入れ、爽やかな酸味が感じられる一品になっている。「エルフィールショコラ」は、チョコレートでガナッシュをサンドする、パリパリの食感ととろけるような口どけが魅力のショコラになっている。



「アマレーナ」

「アマレーナ」は、イタリア語でブラックチェリーを意味する「アマレーナ」の名を冠した、みずみずしく甘酸っぱいチェリーの魅力を味わってもらえるムースケーキ。グリオットチェリーのジュレ、ピスタチオのビスキュイ、チョコレートクリームを丁寧に重ね、全体をやさしい甘みのホワイトチョコレートムースで包んだ。今年はフレッシュのチェリーをトップに飾る。なめらかな口どけに、フィアンティーヌやプラリネのサクサクとした食感が心地よいアクセントを添える、洗練された一品になっている。



「チェリータルト」

「チェリータルト」は、新緑を思わせる淡い色合いのピスタチオガナッシュを流し込んだ軽い食感のタルト生地に、今年はキャラメリゼしたヘーゼルナッツを加えて奥行きのある香ばしさと食感を添えた。フレッシュチェリーとピスタチオ風味のチョコレートクリームをトッピングし、艶やかでみずみずしい大粒チェリーが美しく映える仕上がりになっている。チェリーの魅力を存分に楽しめる、上質なタルトだという。



「クロワッサン チェリーダマンド」

「クロワッサン チェリーダマンド」は、細かく刻んだドライチェリーを混ぜ込んだアーモンドクリームを重ね、バターの香りが豊かなクロワッサンに焼き上げた。生地にもドライチェリーを加えたほか、キルシュのシロップを染み込ませることで、チェリーの甘酸っぱさと、キルシュの香りを楽しめるよう工夫した。



「チェリードーナツ」

「チェリードーナツ」は、ふんわりとやわらかな食感のドーナツ生地で、キルシュに漬け込んだドライチェリーと、クリームチーズを合わせたカスタードクリームを包み込んだ。口に含むと、生地のやさしい口あたりとともに、チェリーの甘酸っぱさ、そしてキルシュの芳醇な香りが広がる。余韻まで楽しめる、大人のためのドーナツになっている。



「チェリーブリオッシュ」

「チェリーブリオッシュ」は、ケージフリーの卵を使用したブリオッシュ生地に、カスタードクリーム、アーモンドクリーム、チーズクリームを合わせたコクのあるクリームを重ねた。トップに、キルシュでコンポートしたダークチェリーをのせて焼き上げた。仕上げに表面をキャラメリゼすることで香ばしさとほのかな甘みをプラスし、さらにフレッシュチェリーを添え、果実感と華やかさを引き立てた一品になっている。



「チェリーパイ」

「チェリーパイ」は、発酵バターを丁寧に折り込んだパイ生地で、フレッシュのアメリカンチェリーと自家製グリオットチェリージャムを包み込み、香ばしく焼き上げた。チェリーの状態に合わせて、砂糖の分量や煮詰める時間を細やかに調整した自家製チェリージャム、そして軽やかでサクサクとしたパイ生地それぞれが調和する、豊かな味わいを楽しめる。



「クレーマ パネトーネ チェリー」

「クレーマ パネトーネ チェリー」の外側はザクザクとした食感、中はふんわりと軽やかな口あたりに仕上げる自家製パネトーネで、旬のフルーツを贅沢にサンドする「クレーマ パネトーネ」。チェリーで造るブランデー「キルシュ」に漬け込んだ甘酸っぱいグリオットチェリーに、生クリームとコクのあるカスタードクリームを重ね、芳醇な味わいを楽しめる。



「チェリー パリブレスト」

「チェリー パリブレスト」は、絶妙な甘酸っぱさに仕上げた自家製のグリオットチェリージャム、チョコレートカスタードクリーム、フレッシュのアメリカンチェリー、ピスタチオクリームを、チョコレートでコーティングしたシュー生地でサンドする。みずみずしく甘美なチェリーや風味豊かなピスタチオと、シュー生地のサクっとした食感が織り成すハーモニーを楽しんでほしいという。



「チェリーパウンドケーキ」

「チェリーパウンドケーキ」は、香ばしいピスタチオ生地に、チェリーでつくるゼリー状の砂糖菓子であるパート ド フリュイを合わせたパウンドケーキ。トップには、ピスタチオを加えて仕上げるメレンゲ生地のダックワーズをのせ、サクサクとしたアクセントを加えた。チェリーの状態に合わせ、砂糖の量や煮詰める時間を調整してつくる自家製のパート ド フリュイと、香り高いピスタチオの絶妙なバランスを楽しんでほしいという。

［提供概要］

提供期間：5月11日（月）〜6月30日（火）

提供時間：9:00〜20:00（ケーキ・タルトの販売は10:00〜）

店舗：「フィオレンティーナ ペストリーブティック」03−4333−8713（直通）

場所：東京都港区六本木6−10−3 グランド ハイアット 東京 1階ロビーフロア

［小売価格］

チェリー ベリーヌ：900円

グランド プレミアム チェリーショートケーキ：2200円

チェリーエクレア：2000円

チェリー ピッコロトルティ：2700円

チェリー ピッコロガット：2700円

アマレーナ：ホール／12cm 4800円／ピース／6cm 800円

チェリータルト：800円

クロワッサン チェリーダマンド：400円

チェリードーナツ：270円

チェリーブリオッシュ：500円

チェリーパイ：750円

クレーマ パネトーネ チェリー：650円

チェリー パリブレスト：800円

チェリーパウンドケーキ：3000円

（すべて税込）

グランド ハイアット 東京＝https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/grand-hyatt-tokyo/tyogh