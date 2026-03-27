竹中工務店とPlan・Do・Seeは、歴史的建築物である「山の上ホテル」（東京都千代田区）を未来に継承するため、来年夏のホテル開業に向け準備を進めていく。

新しいホテルの名称は、旧山の上ホテルの名前を冠した「山の上ホテル 東京（英名：HILLTOP HOTEL TOKYO）」とした。ホテルの運営はPlan・Do・Seeが担う。

竹中工務店は、3月2日に所有者の明治大学と定期建物賃貸借契約を締結し、自らも事業投資をして保存継承事業（レガシー活用事業）を推進し、同年3月3日に改修工事に着手した。

これまで数多くの歴史的建築物の保存活用に取り組んできた両社は、旧山の上ホテルの文化的背景を踏まえ、歴史的建築物の改修とホテル開業に向けた準備を進めていく。

ホテルの詳細については、決まり次第、順次発表する。

この場所に積み重なった多くの時間を大切にしながら、ホテルとしてのストーリーを紡いでいきたいという想いで、山の上ホテルと対話を重ねてきた。その結果、「山の上ホテル」というその名を継承することになった。3月5日付で、竹中工務店は、商標使用に関する契約を山の上ホテルと締結し、Plan・Do・Seeと協議の上、山の上ホテルの冠を付けた「山の上ホテル 東京（英名 ： HILLTOP HOTEL TOKYO）」をホテル名称とした。

また、「山の上ホテル 東京」には、山の上ホテルが運営する「てんぷら山の上」の本店がテナントとして再び出店予定になっている。

建物の継承と合わせてホテルとしての歩みを紡ぎ、歴史的・文化的価値を尊重しながら、新たな滞在価値を提供するホテルとして開業すべく、「山の上ホテル」の第二章に向けた準備を進めていく。

山の上ホテルは、神田駿河台の高台に位置し、川端康成、三島由紀夫、池波正太郎ら多くの文化人に愛されてきた歴史あるホテル。落ち着いた佇まいと品格のある空間は、文学や学術の街として知られるこの地域にふさわしい存在として、多くの人々の記憶に刻まれてきた。一昨年2月に全館休業後、同年、明治大学は、創立150周年記念事業として、山の上ホテルの土地建物を取得した。この保存継承事業の実現には、竹中工務店は、歴史や文化的背景を踏まえたホテル運営ができるパートナーが必要だった。そこで、歴史的建築物の再生とストーリーを重視したホテル運営実績を有するPlan･Do･Seeをパートナーに迎え、事業の推進を行うことになった。両社は、旧山の上ホテルが有してきた歴史的価値と文化的背景を踏まえ、建築と運営の両面から価値を再構築し、次代へと継承されるホテルの創出に取り組んでいく。また、神田駿河台、神保町、周辺には文化の匂いがする街が多くある。こうした街の魅力を集約して地域の人々にも愛されて、世界中のひとの「想像力を刺激する」場所を目指す。なお、宿泊の予約開始は今年秋頃を予定している。

［施設概要］

ホテル名称：山の上ホテル 東京（英名：HILLTOP HOTEL TOKYO）

建物名称：明治大学創立150周年記念山の上記念館

所在地：東京都千代田区神田駿河台1−1

竣工：1937年

元設計：ウィリアム・メレル・ヴォーリズ

改修：竹中工務店

延床面積：4586m2

客室：24室（予定）

付帯施設：バンケット、レストラン、バー、ジャズバー（予定）

竹中工務店＝https://www.takenaka.co.jp

明治大学＝https://www.meiji.ac.jp