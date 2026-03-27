サンワサプライが運営している直販サイト「サンワダイレクト」は、VESA対応でテレビ裏に設置でき、Switch2収納と難燃素材で安全性も兼ね備えたケーブルボックス「200−CB101BK」を発売した。

「200−CB101BK」は、テレビ裏のVESA穴を活用し、これまでデッドスペースだった場所を収納スペースへと変える画期的な設計になっている。付属ボルトで簡単に設置でき、床や棚の上を占有することなく、スッキリとした空間を実現する。見た目も美しく、リビングのインテリアを損なわないスマートな収納スタイルを叶える。

Nintendo SwitchやSwitch2本体、さらに電源タップまでまとめて収納可能。ゲーム機まわりの配線やアダプタが⼀箇所に集約されることで、配線トラブルや見た目の煩雑さを解消する。充電ステーションとしても活用でき、日常の使い勝手を大きく向上させる。

左右と上部に配置された配線口によって、ケーブルを無理なく整理できる。複雑になりがちな電源まわりもスッキリと整い、掃除やメンテナンスも容易になる。開閉式のフタで内部へのアクセスも簡単なため、日常的な使いやすさにもこだわった。

製品は自己消化性に優れたUL94−V0グレードの難燃ABS樹脂を採用。さらに、底面のスリット構造によって熱がこもりにくく、安全性を高めている。電源タップを収納する製品として重要な“安心して使える”性能をしっかり備えている。

組み立て不要の完成品で届けるため、開封後すぐに使用可能。面倒な組立作業がなく、設置もシンプル。忙しい人でも手軽に導入でき、すぐに配線環境を改善できる。軽量ながらしっかりした作りで、長く安心して使える点も魅力になっている。

［小売価格］2436円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp