ユニクロのエアリズムは、さまざまな衣服内の環境に対応し、究極の着心地を追求したLifeWearを代表するアイテム。今年も「気持ちいい肌、ずっとつづけ。」をコンセプトに、365日一人ひとりの肌に寄り添うラインアップを用意。工夫と技術でこだわり抜いてつくった一枚をぜひ体感してほしい考え。

なめらかな肌触り、消臭機能、薄さを実現しているエアリズムは、メンズとウィメンズで素材も機能も変えている。メンズは、より強いドライ機能が求められるシーンを想定し、吸汗速乾性に優れた素材を採用。汗を素早く吸収・拡散して乾かすことで、汗の不快感を解消する。ウィメンズは、重ね着によるムレや汗冷えを起こしやすい肌環境に着目し、吸湿・放湿性に優れた素材を使用。しっとりとなめらかな肌ざわりで、汗ムレを軽減する。一人ひとりの消費者により快適に着用してもらうために、ユニクロは妥協せず、こだわったものづくりをしている。



ウィメンズラインアップ（一部）

「エアリズムクルーネックT」と「エアリズムVネックT」は、夏の悩みとして消費者から多くの声が寄せられる汗の臭いに着目し、消臭機能をアップデート。生地の編み構造を工夫することで、汗の主成分であるアンモニアに対する消臭力がアップし（24SS エアリズム VネックT／クルーネックTと比較）、洗濯後も高い消臭力を維持する。幅広いラインナップを展開するメンズエアリズムインナーは、寒暖差のある春には「長袖タイプ」、汗をかく猛暑の日には通気性に優れた「メッシュタイプ」など、季節やシーンに応じて、最適な一枚を選べる。



メンズラインアップ（一部）

UVカット機能付きの新商品「エアリズムUVカットUネックT（長袖）」は、インナーとして着用しながら紫外線対策もしたいという消費者の声をもとに、首元の開き具合や袖丈のバランスを細かく調整。スポーツシーンやアウトドアのほか、ヒートテックから半袖のエアリズムへ移行する季節の変わり目にも活躍する。また、「エアリズムUVカットレギンス」もUネックTと同素材を使用しており、エアリズムのサラサラとした肌ざわりと汗をかいてもすぐ乾くドライEXの機能を兼ね備えている。さらに、消費者の要望に応えて、「エアリズムアセトリキャミソール」を再販。脇のパッドが気になる汗を吸収し、快適な着心地を叶える。



キッズラインアップ（一部）

キッズからは通気性と速乾性に優れた「マイクロメッシュ」のタンクトップとUネックTが新登場。生地表面は細かな凹凸ができるよう特殊な編み方を施しており、汗をかいても肌離れが良く、さらりとした着心地を実現した。キッズのエアリズムインナーには、生地裏面に名前を書けるネームスペースを備えており、通園シーンをはじめ、日常使いしやすい仕様となっている。

［小売価格］

エアリズムUVカットUネックT：1500円

エアリズムUVカットレギンス：1500円

ウルトラストレッチエアリズムUVカットパーカ：2990円

エアリズムアセトリキャミソール：1290円

エアリズムキュロットペチコート：1290円

エアリズムVネックT：1290円

エアリズムコットンクルーネック：1290円

エアリズムシームレスボクサーブリーフ／前閉じ：1290円

エアリズムマイクロメッシュタンクトップ：790円

エアリズムマイクロメッシュUネックTシャツ：790円

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja