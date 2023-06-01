イランの革命防衛隊は27日、イランが事実上、封鎖しているホルムズ海峡について、アメリカやイスラエルの同盟国に出入りする船舶の通航を禁止すると警告しました。

イランのメディアによりますと、革命防衛隊は27日、「どの航路を通った場合でも、敵国やその同盟国の港との行き来は、禁止されている」と警告しました。さらに、外国籍のコンテナ船3隻が27日朝、ホルムズ海峡を通過しようとしたものの、革命防衛隊側の警告により引き返したことを明らかにしました。

革命防衛隊は改めて「ホルムズ海峡は封鎖した」と宣言し、厳しい対応を取るとしています。

こうした中、イランのアラグチ外相は27日、多くの犠牲者が出たイラン南部ミナーブの小学校への攻撃について、国連人権理事会の緊急会合で演説を行い、「アメリカとイスラエルによって引き起こされたこの戦争は、正当性のない残忍で非情なものだ」と訴えました。

一方、イスラエルのカッツ国防相は27日、イランから、イスラエルの住民への攻撃が続いていると主張しました。そのうえで、攻撃に使われている兵器の製造や運用を支える組織などを標的に、イランへの攻撃を強めていく考えを示しました。