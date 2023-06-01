日経225先物：28日2時＝1230円安、5万1650円
28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1230円安の5万1650円と急落。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては1723.07円安。出来高は1万2667枚となっている。
TOPIX先物期近は3528ポイントと前日比72ポイント安、TOPIXの現物終値比は121.69ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51650 -1230 12667
日経225mini 51650 -1230 236792
TOPIX先物 3528 -72 18036
JPX日経400先物 31965 -675 675
グロース指数先物 689 -14 1873
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3528ポイントと前日比72ポイント安、TOPIXの現物終値比は121.69ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51650 -1230 12667
日経225mini 51650 -1230 236792
TOPIX先物 3528 -72 18036
JPX日経400先物 31965 -675 675
グロース指数先物 689 -14 1873
東証REIT指数先物 売買不成立
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