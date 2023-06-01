　28日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1230円安の5万1650円と急落。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては1723.07円安。出来高は1万2667枚となっている。

　TOPIX先物期近は3528ポイントと前日比72ポイント安、TOPIXの現物終値比は121.69ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51650　　　　 -1230　　　 12667
日経225mini 　　　　　　 51650　　　　 -1230　　　236792
TOPIX先物 　　　　　　　　3528　　　　　 -72　　　 18036
JPX日経400先物　　　　　 31965　　　　　-675　　　　 675
グロース指数先物　　　　　 689　　　　　 -14　　　　1873
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース