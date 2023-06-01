太平洋戦争末期多くの子供たちを乗せ、アメリカ軍に撃沈された沖縄の学童疎開船「対馬丸」。船体に魚雷の攻撃を受けたとみられる穴が政府の調査で確認されました。

対馬丸の被害の詳細が明らかになったのは初めてです。

内閣府が公開した映像です。海底に沈む船には「対馬丸」と書かれています。

学童疎開船「対馬丸」は太平洋戦争末期の1944年、沖縄から長崎へ向かう途中に悪石島の沖でアメリカ軍の潜水艦に撃沈され、1484人が犠牲になりました。

内閣府は去年、悪石島の北西およそ10キロ付近で無人探査機による海中調査を実施。水深およそ870mの海底で船体を確認し、分析を続けていました。

調査の結果、船体の中央付近に魚雷の攻撃を受けたとみられる大きな穴が新たに見つかりました。遺骨や遺品は見つからなかったということです。煙突など船体上部の構造物は多くが崩落し、骨組みの一部のみが残っていました。

内閣府によりますと、対馬丸の被害の詳細が明らかになったのは初めてだということです。周辺の海底では木片や土砂なども収集していて、今後、平和学習の教材などに活用される予定です。