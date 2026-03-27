◇明治安田J1百年構想リーグ 神戸2―1広島（2026年3月27日 ノエスタ）

悔しさと怒りを乗せた一撃だった。1点を追う後半39分。DFジエゴが得たPKで、左上に弾丸シュートを決めた神戸MF扇原貴宏は「取り返す気持ちでした」と申し訳ない表情を何度も浮かべた。

後半早々の失点シーンに関与した。ピッチ中央でこぼれ球を拾ったまでは良かったが、相手をかわそうとして逆にボールを奪われた。そのカウンターから失点。「判断を誤ってしまった。得点よりも失点シーンの悔しさが残っている」。だからこそ同点PKは外せなかった。蹴りたそうにしていたDFカエターノでもエースのFW大迫勇也でもなく、自らをキッカーに指名してくれたスキッベ監督の思いにも応えたかった。そして「チームメートに感謝したい」と逆転勝ちに胸をなで下ろした。

「しっかり反省して次に生かしたい」。シーズン開幕直後の負傷で1カ月ほど戦列を離れたが、14日のリーグ名古屋戦以降は4試合連続スタメン。徐々にコンディションは上がっているという司令塔は、この日のミスを糧にすると誓った。