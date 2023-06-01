ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３９５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３９５ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間12:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 45564.19（-395.92 -0.86%）
ナスダック 21168.89（-239.19 -1.12%）
CME日経平均先物 51820（大証終比：-1060 -2.05%）
欧州株式27日GMT16:03
英FT100 9976.54（+4.37 +0.04%）
独DAX 22315.13（-297.84 -1.32%）
仏CAC40 7731.20（-38.11 -0.49%）
米国債利回り
2年債 3.930（-0.055）
10年債 4.420（+0.008）
30年債 4.954（+0.022）
期待インフレ率 2.326（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.106（+0.032）
英 国 4.995（+0.021）
カナダ 3.587（+0.029）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.81（+3.33 +3.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4558.90（+149.90 +3.40%）
ビットコイン（ドル）
66022.00（-2938.98 -4.26%）
（円建・参考値）
1057万4744円（-470736 -4.26%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式27日（NY時間12:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 45564.19（-395.92 -0.86%）
ナスダック 21168.89（-239.19 -1.12%）
CME日経平均先物 51820（大証終比：-1060 -2.05%）
欧州株式27日GMT16:03
英FT100 9976.54（+4.37 +0.04%）
独DAX 22315.13（-297.84 -1.32%）
仏CAC40 7731.20（-38.11 -0.49%）
米国債利回り
2年債 3.930（-0.055）
10年債 4.420（+0.008）
30年債 4.954（+0.022）
期待インフレ率 2.326（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.106（+0.032）
英 国 4.995（+0.021）
カナダ 3.587（+0.029）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.81（+3.33 +3.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4558.90（+149.90 +3.40%）
ビットコイン（ドル）
66022.00（-2938.98 -4.26%）
（円建・参考値）
1057万4744円（-470736 -4.26%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ