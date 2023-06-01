ＮＹ各市場　１時台　ダウ平均は３９５ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間12:03）（日本時間01:03）
ダウ平均　　　45564.19（-395.92　-0.86%）
ナスダック　　　21168.89（-239.19　-1.12%）
CME日経平均先物　51820（大証終比：-1060　-2.05%）

欧州株式27日GMT16:03
英FT100　 9976.54（+4.37　+0.04%）
独DAX　 22315.13（-297.84　-1.32%）
仏CAC40　 7731.20（-38.11　-0.49%）

米国債利回り
2年債　 　3.930（-0.055）
10年債　 　4.420（+0.008）
30年債　 　4.954（+0.022）
期待インフレ率　 　2.326（-0.009）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.106（+0.032）
英　国　　4.995（+0.021）
カナダ　　3.587（+0.029）
豪　州　　5.097（+0.086）
日　本　　2.380（+0.107）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.81（+3.33　+3.52%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4558.90（+149.90　+3.40%）

ビットコイン（ドル）
66022.00（-2938.98　-4.26%）
（円建・参考値）
1057万4744円（-470736　-4.26%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ