◇インターリーグ ホワイトソックス2ー14ブルワーズ（2026年3月26日 ミルウォーキー）

【村上に聞く】

――大きな一歩目を踏み出した心境は？

「凄くうれしい。目標にしてきたところ。あと161試合ありますし、終わってみていい結果を残せるように、一日一日集中してやっていきたいと思う」

――意外に冷静に入れたという理由は？

「WBCを経験しているので。あの経験がこういう舞台で生きてくるというのは、初めて実感したところ。その経験も踏まえて、冷静にプレーできたことが一番良かった」

――感情的になる部分はあったか？

「ないですね。目指していたというより、ここで活躍することが僕にとって大事なこと。スタメンに名を連ねるだけじゃなくて。ここにいる凄い選手たちと戦って、倒していくしかないので」

――自分を客観視できている。

「経験もあるんじゃないですかね。自分の心地よい気持ちの空間の中でプレーできているというのは。それが20歳の時、18歳の時にできたかというと、そうではないと思う」

――記念のホームランボールはどうする？

「日本に、実家に多分送ると思います」