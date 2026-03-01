◇ナ・リーグ ドジャース8―2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

【森繁和 視点】明らかなミスだったし、ドジャース・山本本人も分かっていたはず。4回無死一塁。ペルドモをカウント2ストライクと追い込んで3球目、内角高めを狙った直球がシュート回転して甘く入った。先制2ランを被弾。もっと高くても良かったし、内角へのボール球でも良かった。中途半端な、もったいない1球だった。

ただ、ここでズルズルいかずに即、切り替えるのがエースたるゆえん。次打者から2者連続三振を奪い、以降は1人の走者も許さなかった。6回2死では再び打席にペルドモ。2、4球目のカーブは前の打席で投げなかった裏をかいた配球で、ペルドモは2球目の後に打席を外し、4球目は止めたバットに当たるファウルだった。戸惑った相手を最後はスプリットで空振り三振。2打席目もこの決め球でも良かったが、最後にきっちりとやり返すのはさすがだ。

直球に力があり、右打者の内角、左打者の外角からベース方向に曲げるカットボールも相手の邪魔になっていた。WBCもあったが、きっちりと開幕に合わせる万全の調整。今季も大いに期待できる山本の好投だった。（スポニチ本紙評論家）