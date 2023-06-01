『ヘルモード』第2期制作で7月放送 PV解禁でヘルミオス役は櫻井孝宏
アニメ『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』2nd Seasonの制作が決定した。2nd Seasonは2026年7月から放送される。人類最強を謳われる「勇者」の才能を持つ青年・ヘルミオス役は櫻井孝宏が担当する。
【動画】新キャラ登場！公開された『ヘルモード』第2期PV
2nd Seasonの制作決定にあわせて、2nd Seasonメインストーリー「学園編」の模様を描いた2nd SeasonキービジュアルやティザーPVが公開された。
ティザーPVは、アレンたちがラターシュ学園都市へ旅立つ場面から始まると、一同がアレン待望のダンジョン攻略に挑む姿。さらに、学園都市で新たな仲間や「勇者」・ヘルミオスとの出会いが描かれ、新天地を舞台にしたアレンたちの冒険に期待が高まる映像となっている。
『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』は、35歳独身彼女なしのサラリーマンが異世界の農奴の少年・アレンに転生するところから始まる。転生前、ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していたアレンは最高難易度「ヘルモード」で異世界生活を送ることに。
唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して最強への道を手探りで歩み始めるアレン。しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で！？……という内容の元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚となっている。
【動画】新キャラ登場！公開された『ヘルモード』第2期PV
2nd Seasonの制作決定にあわせて、2nd Seasonメインストーリー「学園編」の模様を描いた2nd SeasonキービジュアルやティザーPVが公開された。
『ヘルモード 〜やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する〜』は、35歳独身彼女なしのサラリーマンが異世界の農奴の少年・アレンに転生するところから始まる。転生前、ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していたアレンは最高難易度「ヘルモード」で異世界生活を送ることに。
唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して最強への道を手探りで歩み始めるアレン。しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で！？……という内容の元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚となっている。
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