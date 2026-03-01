◇インターリーグ ホワイトソックス2ー14ブルワーズ（2026年3月26日 ミルウォーキー）

【伊東勤 視点】ホワイトソックス・村上の打った球は真ん中に入ってきたカットボール。現地解説で思わず「行った！」と声を上げてしまったほどの会心の当たりだった。試合前に話をしたがチームになじんでいる様子で、力を発揮する環境は整っていると感じていた。ミジオロウスキーと対した初打席、カウント3―2からの6球目。内角に158キロの速球が来た。直球狙いのところに「来た」と思ってボール気味の球でも手を出しがちだが、よく我慢できた。2打席目も内角膝元のカーブを見切って四球を選んだ。

中日のコーチ時代、投手陣には村上に対して速い球を内角に投げ切れと命じていたが、内角の目付けが良く、厳しいコースには簡単に手を出してくれなかった。結局投手が投げ切れずに、逃げて甘くなった球を本塁打されていた記憶がある。9回の第4打席、初球は内角低めのカットボール。これを見逃し2球目外のチェンジアップを空振り。3球目、甘く入ったカットボールを確実につかまえた。これが好調時の村上の打撃だと思った。同郷・熊本の後輩の素晴らしいデビュー戦に立ち会えて光栄だ。（スポニチ本紙評論家）