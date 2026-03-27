ANAインターコンチネンタルホテル東京は、2階メインロビーからアークヒルズ側へつながるショッピングアーケード内に位置するテイクアウトショップ「ブリュワーズ トゥーゴー」（2FL.）において、4月1日から5月31日までの期間限定で、いちごをテーマにしたケーキやパンなど、通称「ストロベリー・パティスリー」を販売する。

毎年春恒例の「ストロベリー・パティスリー」は、ホテル内のレストランなど全7店舗において開催中のいちごづくしのフェア「ストロベリー・センセーション2026」（総称）の一環として展開するもので、手土産や自宅でのティータイム向けにいちごを多彩にアレンジした商品をラインアップしている。今年の春の新作としては、真っ赤なシュー生地にフレッシュストロベリーとカスタードクリームを詰めた「ストロベリークレームパフ」や、甘酸っぱいいちごの味わいが口の中に広がるムースケーキ「ストロベリーキューブ」など華やかなプチガトーと、パン・デピスのスパイスがいちごの風味を引き立てる「ストロベリースパイスデニッシュ」や、いちごと小豆のバランスが絶妙な「ストロベリーとあんこのミルクフランス」などのオリジナリティあふれるパンを揃える。

今年は、いちごの瑞々しさ、甘酸っぱさをより一層引き立てる風味の組み合わせや食感のコントラストも意識した商品開発に注力した。見た目の華やかさ、可愛らしさとともに、一口ごとに異なる味わいが楽しめるのも特徴となっている。花見やピクニックなど、春の行楽シーンを華やかに彩るテイクアウトスイーツとしても最適なだという。

「ストロベリーとルビーチョコレートのパンナコッタ」は、ルビーチョコレートのパンナコッタの上にストロベリーコンポートと生クリームを層に重ね、ストロベリーパウダーで仕上げた。

「ストロベリークレームパフ」は、ストロベリー風味の真っ赤なシュー生地に、カスタードクリームと生クリーム、ストロベリーコンポート、フレッシュストロベリーを詰めた。

「ストロベリーキューブ」は、コンデンスミルククリームを染み込ませたバニラスポンジをキューブ型のストロベリームースで包んだ。表面は、赤色の薄いチョコレートでコーティングしている。

「ストロベリースパイスデニッシュ」は、デニッシュ生地とスパイスの香るパン・デピスの生地を合わせて焼き上げ、仕上げにストロベリージャムとフレッシュストロベリーをたっぷりとのせた。

「ストロベリーとあんこのミルクフランス」は、ストロベリー風味のソフトフランス生地に、コクのあるストロベリーミルクのクリームとなめらかなあんこをサンドした。ラズベリーソースを添え、ほどよい酸味を加えた。

［「ストロベリー・パティスリー」概要］

期間：4月1日（水）〜5月31日（日）

店舗：ブリュワーズ トゥーゴー（2FL.）BREWER'S 2 GO

販売時間：平日 10:00〜22:00／土日祝日 10:00〜19:00

料金：

プチガトー

ストロベリーとルビーチョコレートのパンナコッタ：850円

ストロベリークレームパフ：850円

ストロベリーキューブ：850円

パン

ストロベリースパイスデニッシュ：550円

ストロベリーとあんこのミルクフランス：500円

（すべて税込）

予約・問い合わせ：TEL 03−3505−1111

ANAインターコンチネンタルホテル東京＝https://anaintercontinental-tokyo.jp