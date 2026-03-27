第一三共ヘルスケアは、外用鎮痛消炎薬のロキソニン外用薬シリーズから、身体の痛みに効く「ロキソニンSテープmini」（OTC医薬品：第2類医薬品）を4月15日に発売する。

今回発売する「ロキソニンSテープmini」は、ロキソニン外用薬シリーズで初となるミニサイズのテープ。第一三共株式会社が創製した、痛みをすばやく抑える鎮痛成分「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を医療用と同量配合したレギュラーサイズ「ロキソニンSテープ」の1／2サイズで、痛みのポイントにジャストサイズで貼付できる。

同社の調査によると、貼付剤を切って小さくして使用している頻度は約4割（n＝1092（2024年10月 第一三共ヘルスケア調べ）対象：20〜69歳男女 調査委託先：ニーズリサーチ）となっている。同製品は、「手首・指にはさみなどで切る手間なく貼りたい」「1日あたりの使用上限枚数が定められているが、いろいろな部位に分散して貼りたい」「肩や腰など左右対称の痛いポイントに小さくして貼りたい」「服で隠せない首筋に目立たず貼りたい」といった消費者の声から誕生した。

同社は、ロキソニン外用薬シリーズに消費者のニーズに応える新たな製品を加えることで、痛みに悩む一人でも多くの生活者のQOL（生活の質）向上に貢献していく考え。

製品特長は、すぐれた鎮痛消炎効果をもつ「ロキソプロフェンナトリウム水和物」が痛みの芯まで直接浸透してしっかり効く。手首などの小さい患部にも貼りやすい、5cm×7cmのミニサイズになっている。1日8枚まで使用できる。

ロキソニン外用薬シリーズは、すぐれた鎮痛消炎効果をもつ「ロキソプロフェンナトリウム水和物」を医療用と同量配合した外用鎮痛消炎薬「ロキソニンS外用薬シリーズ」と、ロキソプロフェンナトリウム水和物に加え、鎮痛補助成分などの有効成分（EXテープ・EXテープL：トコフェロール酢酸エステル・l−メントール配合、EXゲル・EXローション：l−メントール配合）を追加配合した「ロキソニンＥＸ外用薬シリーズ」の2シリーズをラインアップしている。

［小売価格］

20枚：1738円

40枚：2838円

（すべて税込）

［発売日］4月15日（水）

第一三共ヘルスケア＝https://www.daiichisankyo-hc.co.jp