◇セ・リーグ 阪神1―3巨人（2026年3月27日 東京ドーム）

プロ野球は27日、セ・パ両リーグが開幕し、阪神は巨人戦（東京ドーム）に1―3で敗れた。敗戦の中にあって、3番・森下翔太外野手（25）が、ドラフト1位新人の相手先発・竹丸から2安打を放つなど、開幕戦では自身初となる3安打発進と気を吐いた。“巨人キラー”は今季も健在で、“逆開幕男”も返上。阪神が開幕戦で、新人開幕投手に白星を献上するのは79年ぶりの屈辱となった。この悔しさは、背番号1のバットで晴らすしかない。

試合後の森下は、サバサバとした表情で報道陣の待つ通路へと姿を現した。

「まだ1試合（が終わっただけ）なので。チーム的にも全然（悲観する人はいない）。明日（28日）、勝てれば全然、問題ない」

チームが6回まで3安打1得点に封じられた相手先発・竹丸も、苦にしなかった。初回2死無走者。1ボールからの2球目、内角直球を完璧に捉えて左前にはじき返した。4回無死一塁でも外角低めのチェンジアップを左翼線へ運んで一、三塁へ好機を拡大。さらに1―3の9回先頭では相手4番手・田中瑛から遊撃への内野安打をもぎ取り、3安打をマークした。役割を果たし、「チャンスメークは（しっかり）できた」と振り返った。

昨季、いずれもカード別最高の打率・333（96打数32安打）、6本塁打、22打点を誇った巨人戦で、今季も初戦から躍動。“Gキラー”は26年シーズンも健在だ。

そして“逆開幕男”も返上した。昨季まで打率・111（9打数1安打）だったオープニングゲーム。4年目で自身初のシーズン初打席初安打から、猛打賞発進を決めた。

WBCでの経験が飛躍のヒントにつながっている。メジャー組の大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚らの打撃練習を何度も間近で見学した。スイングスピード、飛距離、体の使い方に差を感じ、「技術的に埋めなければならない点が明確になったのも事実」と手応えを実感。技術面は、まだまだ成長の余地を残しており、さらなる進化を見込める。

「（竹丸は）崩れることなくしっかり腕も振って投げていた。まだ始まったばかり。これからデータも出てくると思いますし、しっかり頭に入れていければ（大丈夫）」

阪神が開幕戦で、新人開幕投手にプロ初勝利を献上するのは79年ぶり2度目の屈辱。近本や佐藤輝らが苦戦する中にあって、背番号1だけは竹丸の真っすぐも変化球も、あっさりと打ち返した。初対戦で、嫌なイメージを植え付けた意味は大きい。

「また切り替えて、明日（28日）頑張ります」。あくまで143分の1。何も悲観することはない。やられたら、やり返すだけだ。（石崎 祥平）

○…阪神が2年ぶりの開幕戦黒星発進。前回24年も巨人戦で、同カードでの開幕戦は20年から3連敗。通算7勝8敗1分けで初めて黒星が先行した。阪神が開幕戦で相手の新人開幕投手にプロ初勝利を献上するのは、1リーグ時代の47年、太陽戦の池田善蔵（完投勝利）以来79年ぶり2度目。

○…チームは19年から開幕戦で「○●○●○●○●」と勝利と敗戦を繰り返す、相撲で言う「ヌケヌケ」の状態。8年連続は2リーグ制以降、中日の11年（93〜03年）に次いで、日本ハムの8年（69〜76年、後期開幕戦を除く）に並ぶ2番目の長さ。