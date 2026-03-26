【プラハ＝岡田浩幸】フィギュアスケートの世界選手権は２６日、プラハで行われ、ペアのフリーはショートプログラム（ＳＰ）５位の長岡柚奈（ゆな）、森口澄士（すみただ）組（木下アカデミー）が１３９・５８点で３位、合計２０９・１３点で４位に入った。

日本は次回大会のペアの出場枠「２」を確保した。男子ＳＰは、ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤駿（エームサービス）が４位、同五輪銀の鍵山優真（オリエンタルバイオ）が６位。三浦佳生（同）は２５位でフリーに進めず、今季世界最高の１１１・２９点をマークしたイリア・マリニン（米）がトップに立った。

激動シーズン、自己最高点締め

演技を終えた長岡と森口がハイタッチを交わした。２人そろっての３連続ジャンプを決め、高さと疾走感のある技で観客を魅了。フリー、合計ともに自己ベストを更新し、長岡は「できることをやりきろうと頑張ってきた。報われる演技ができた」。激動のシーズンを笑顔で締めくくった。

今大会は失った自信と絆を取り戻す戦いだった。昨年９月のミラノ・コルティナ五輪最終予選で３位に入り、出場枠を獲得。しかし今年１月に行われた四大陸選手権はミスが続き、原因を巡って互いの意思疎通もうまくいかなくなった。不安定な気持ちのまま臨んだ２月の五輪は長岡がジャンプで転倒するなど精彩を欠き、ＳＰで最下位に終わった。

五輪後は話し合いを重ねた。「（パートナーが）私でいいのか」と悩む長岡に、森口は「（その考えを）『ほんまにやめて』と言った。自信をつけてほしいからこそ強く返した」という。「目指す場所が高いからこそぶつかり合いもあった。それを２人で乗り越えてきた」と語る。

長岡は「りくりゅう」こと三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）に憧れて、ペアを始めた。りくりゅうが五輪金メダルを獲得しペアの注目度が高まる中、結成３季目の「ゆなすみ」も挫折と喜びを繰り返しながら、４年後の主役を目指す。（岡田浩幸）