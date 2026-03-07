◆米大リーグ ドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、開幕戦の本拠地・Ｄバックス戦に先発し、６回５安打２失点、６奪三振の好投を見せて勝利投手になり、ナ・リーグ史上初のワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇へ好発進を切った。日本人投手で２年連続開幕戦で白星を挙げるのは史上初。

まだ余力はあるようだった。２点リードの６回２死、山本は前の打席で２ランを浴びたペルドモから低めのスプリットで空振り三振。逆転してもらった直後を３者凡退に抑えて、涼しい顔でベンチに戻ると、ロバーツ監督と熱いハグを交わした。

両軍無得点の４回、ペルドモに甘く入った直球を右翼席に運ばれて先取点を献上も６回２失点。直球とスプリットを中心に日本人では初となる２年連続開幕勝利を挙げ「初戦を勝てたのはすごくいいこと。先制ホームランを許してしまいましたけど、しっかり切り替えて、どんどんよくなった」と、冷静に振り返った。

誰もが認める存在になったからこそ「山本メソッド」が輪を広げている。右腕はウェートトレを行わず、独自のトレーニングを続けて体を作り上げてきた。時には批判されることもあったが、昨季のＷＳで中０日登板など大車輪の活躍をして証明した。高橋（中日）や北山（日本ハム）ら侍ジャパンでも浸透。さらにドジャースでは内野手のベッツが弟子入り。連日、試合前にやり投げトレーニングを行う。山本の個人トレーナーを務める矢田修さん（６７）もその吸収力に「すごくよくなっている」と目を細めた。

この日は９５球。開幕直後は投球数を抑える傾向にあるが、メジャーですでに行われた１２試合で投げた投手のうち、ブラウン（アストロズ）の１０２球に次ぐ２番目。昨季ＷＳまでフル回転し、ＷＢＣにも出場も、愚直にトレーニングを続けてきたからこそ、強さがある。昨季引退し、この日解説デビューした通算２２３勝のカーショーも山本信者の一人。中継内でも絶賛され、山本は「いつもすごい褒めてくれる。すごくうれしし、また頑張ろうと思えます」と感謝した。

ドジャースの３連覇だけでなく日本人史上初となるサイ・ヤング賞の期待も高まる。どんな試合でも一喜一憂しない右腕は「すごい盛り上がりでしたし、またロスのファンの皆さんの前に戻ってこられてすごくうれしい。ホッとする気持ちはありますけど、これからなので頑張りたい」と、気を引き締め直した。昨季のＷＳ優勝を記念して、金色をあしらった特別ユニホームを着用した開幕戦。マウンドに立つ背番号１８はより輝いて見えた。（安藤 宏太）

〇…山本は、初回にいきなり自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）で判定が覆った。初回１死で２ストライクからの３球目のカットボールがストライク判定で一度は見逃し三振となったが、打者のキャロルがヘルメットをたたいて「ロボット審判」の判定を要求。わずかにストライクゾーンを外れており、ボールとなった。その後、左飛に抑えた山本は「もちろん不利になったり有利になったりはあると思いますけど、正しいジャッジをしてもらえるというのは、すごい僕は好きだなと思います」と話した。