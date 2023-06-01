「スコットランド戦は交代枠が11人に設定されている」森保監督がシャドーの人選、三笘薫と伊東純也の特徴に言及【日本代表／現地発】
現地時間３月27日、ハムデン・パークでのスコットランド戦の前日会見。日本代表の森保一監督はこの一戦に向けてまず「素晴らしい対戦相手と歴史あるフットボールの国で試合ができることを嬉しく思っています」とコメントした。
チーム全体の経験値を上げる目的もあると語った森保監督はシャドーの人選について以下のように答えた。
「最終的にどの選手を起用するかは今日のトレーニングで決めます。南野拓実がいなくなって、明日は交代枠が11人に設定されているので、先発、途中交代を含め色々と試したい」
シャドーの候補者の中には、伊東純也や三笘薫もいる。このふたりをそこで起用した場合、どんな違いを出せるのか。
「シャドーに得点を奪う、攻撃の起点になる、守備面では前線から相手にプレッシャーをかける役割を求めるなか、三笘と伊東は個の力で局面を突破できます。ただ、他にも鈴木唯人、藤田譲瑠チマ、佐野航大、町野修斗、塩貝健人、さらに後藤啓介もシャドーをこなせます」
南野、久保と主力２人が不在の中、誰がシャドーで起用されるのか。多数の候補者から指揮官がピックアップするのは──。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】上田綺世、三笘薫、塩貝健人らが私服で到着！グラスゴー入りする日本代表戦士を特集
チーム全体の経験値を上げる目的もあると語った森保監督はシャドーの人選について以下のように答えた。
「最終的にどの選手を起用するかは今日のトレーニングで決めます。南野拓実がいなくなって、明日は交代枠が11人に設定されているので、先発、途中交代を含め色々と試したい」
シャドーの候補者の中には、伊東純也や三笘薫もいる。このふたりをそこで起用した場合、どんな違いを出せるのか。
南野、久保と主力２人が不在の中、誰がシャドーで起用されるのか。多数の候補者から指揮官がピックアップするのは──。
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