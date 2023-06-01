ＮＹ各市場　０時台　ダウ平均は３００ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　45659.94（-300.17　-0.65%）
ナスダック　　　21172.27（-235.81　-1.10%）
CME日経平均先物　51675（大証終比：-1205　-2.33%）

欧州株式27日GMT15:04
英FT100　 9953.74（-18.43　-0.18%）
独DAX　 22332.61（-280.36　-1.24%）
仏CAC40　 7703.37（-65.94　-0.85%）

米国債利回り
2年債　 　3.937（-0.049）
10年債　 　4.424（+0.012）
30年債　 　4.958（+0.026）
期待インフレ率　 　2.325（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.100（+0.026）
英　国　　5.002（+0.028）
カナダ　　3.582（+0.024）
豪　州　　5.097（+0.086）
日　本　　2.380（+0.107）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.01（+3.53　+3.74%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4519.80（+110.80　+2.51%）

ビットコイン（ドル）
66203.56（-2757.42　-4.00%）
（円建・参考値）
1058万3963円（-440829　-4.00%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ