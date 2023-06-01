ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３００ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３００ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 45659.94（-300.17 -0.65%）
ナスダック 21172.27（-235.81 -1.10%）
CME日経平均先物 51675（大証終比：-1205 -2.33%）
欧州株式27日GMT15:04
英FT100 9953.74（-18.43 -0.18%）
独DAX 22332.61（-280.36 -1.24%）
仏CAC40 7703.37（-65.94 -0.85%）
米国債利回り
2年債 3.937（-0.049）
10年債 4.424（+0.012）
30年債 4.958（+0.026）
期待インフレ率 2.325（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.100（+0.026）
英 国 5.002（+0.028）
カナダ 3.582（+0.024）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.01（+3.53 +3.74%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4519.80（+110.80 +2.51%）
ビットコイン（ドル）
66203.56（-2757.42 -4.00%）
（円建・参考値）
1058万3963円（-440829 -4.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式27日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 45659.94（-300.17 -0.65%）
ナスダック 21172.27（-235.81 -1.10%）
CME日経平均先物 51675（大証終比：-1205 -2.33%）
欧州株式27日GMT15:04
英FT100 9953.74（-18.43 -0.18%）
独DAX 22332.61（-280.36 -1.24%）
仏CAC40 7703.37（-65.94 -0.85%）
米国債利回り
2年債 3.937（-0.049）
10年債 4.424（+0.012）
30年債 4.958（+0.026）
期待インフレ率 2.325（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.100（+0.026）
英 国 5.002（+0.028）
カナダ 3.582（+0.024）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝98.01（+3.53 +3.74%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4519.80（+110.80 +2.51%）
ビットコイン（ドル）
66203.56（-2757.42 -4.00%）
（円建・参考値）
1058万3963円（-440829 -4.00%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ