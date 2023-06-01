TVアニメ『超巡！超条先輩』10月期カンテレ・フジテレビ系全国ネットで放送開始 キャラクター設定画公開
TVアニメ『超巡！超条先輩』が10月期カンテレ・フジテレビ系全国ネット、毎週火曜23時からの“火アニバル！！”枠にて放送開始。キャラクター設定画が公開された。
【写真】TVアニメ『超巡！超条先輩』キャラクター設定画公開
本作は、次にくるマンガ大賞を2年連続受賞（2024年コミックス部門6位／2025年コミックス部門3位）し、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた沼駿の人気コミック『超巡！超条先輩』のTVアニメ化。
読心術や千里眼、テレパシーといったありとあらゆる超能力を駆使する犯罪捜査のスペシャリスト・超条巡と、柔道の有段者でその怪力からゴリラの異名をもつ新米警官・一本木直の最強（？）バディが平和を守る、超能力ポリスコメディだ。
今回解禁されたのは、本作の主人公・超条巡と、その相棒・一本木直の設定画。全身の設定画やバラエティ豊かなあらゆる表情の設定画が公開された。
TVアニメ『超巡！超条先輩』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月期毎週火曜23時放送。
【写真】TVアニメ『超巡！超条先輩』キャラクター設定画公開
本作は、次にくるマンガ大賞を2年連続受賞（2024年コミックス部門6位／2025年コミックス部門3位）し、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた沼駿の人気コミック『超巡！超条先輩』のTVアニメ化。
読心術や千里眼、テレパシーといったありとあらゆる超能力を駆使する犯罪捜査のスペシャリスト・超条巡と、柔道の有段者でその怪力からゴリラの異名をもつ新米警官・一本木直の最強（？）バディが平和を守る、超能力ポリスコメディだ。
今回解禁されたのは、本作の主人公・超条巡と、その相棒・一本木直の設定画。全身の設定画やバラエティ豊かなあらゆる表情の設定画が公開された。
TVアニメ『超巡！超条先輩』は、カンテレ・フジテレビ系にて10月期毎週火曜23時放送。