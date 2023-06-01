サバシスターが、森永製菓inゼリー新CM「卒業にｉｎゼリー2026 さしいれライブ」篇が公開されたことを発表した。

全国のがんばる高校生を1年を通して応援する企画「その全力にさしいれを。学校にｉｎゼリー」のCMソングとして「才能」を書き下ろした彼女たちが、この春卒業を迎えた生徒達に卒業祝いのライブをさしいれ。高校を卒業し、この春から新たな場所で挑戦を続ける卒業生達に一歩踏み出す勇気を持つ大切さを伝えるメッセージと共に披露した「才能」では、生徒達と大合唱する場面もあるという。

またサバシスターは、「才能」も収録した2ndアルバム『たかがパンクロック！』を2025年10月にリリースし、約半年をかけて現在行なっているリリースツアーも佳境を迎えている。初となる海外単独公演も含む全34公演の自身最大規模のツアーも、残すところなち（Vo, G）の故郷・新潟での公演と、ツアーファイナルとなる4月3日のZepp DiverCityでのワンマンライブを残すのみだ。

◾️＜JUST PUNK ROCK TOUR＞ ※終了公演は省略 ◆＜JUST PUNK ROCK TOUR FINAL SIRIES＞

2026年3月28日（土） 新潟 LOTS

※ワンマン公演

2026年3月29日（日） 新潟 LOTS

w/ ハルカミライ

2026年4月3日（金） 東京 Zepp DiverCity

※ワンマン公演 チケット：4,500円（税込／ドリンク代別）