日本代表、“英国遠征”のチームキャプテンは堂安律に決定！　森保一監督が会見で明かす

日本代表は27日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向け、会場のハムデン・パークで公式会見を行った。



日本代表を率いる森保一監督は「厳しい戦いになると思いますが、ワールドカップに向けて戦術やチーム全体の経験値を上げていく。勝利を目指してベストを尽くしたい」と意気込みを語った。



森保監督は会見の場で、今活動のキャプテンについて言及。チームキャプテンを務める遠藤航、遠藤不在時に腕章を巻くことが多かった南野拓実がケガのため選外となっている中、森保監督は「堂安律をチームキャプテンとして、選手たちには伝えました」と明かした。