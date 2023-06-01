【食蜂操祈 ネグリジェ Ver.】 2026年8月 発売予定 価格：21,780円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Solarainより2026年8月に発売予定の1/6スケールフィギュア「食蜂操祈 ネグリジェ Ver.」。こちらは、TVアニメ「とある科学の超電磁砲T」に登場する常盤台中学二年生で、学園都市第五位の超能力者「食蜂操祈」を立体化したものだ。

今回は、食蜂操祈がネグリジェを身につけている姿で再現されている。座りポーズになっているため、一見コンパクトに見えるが、1/6という若干大きめのサイズになっており、ボリューム感のある見た目に仕上がっている印象だ。

フィギュアの素材はプラスチックで、全高は約151mmだ

背中側でふんわりと広がっている長い金髪が印象的な、こちらの食蜂操祈。星がキラリと輝く黄色の大きな瞳と小さく舌を出した表情がなんとも可愛らしく、ピースサインを決めているポーズと相まって、少しおどけているように見える。

ちなみに差し替えパーツとして、眠たそうに片目をつむっている表情と、指で目をこすっているようなのびポーズが付属している。どちらも捨てがたいぐらい魅力的で、気分に合わせて付け替えられるのも嬉しいポイントだ。

ややアイドルチックなポーズに見える!?

髪はキューティクルが輝いているように見える

指のポーズもよく似合っている

食蜂操祈が身につけている淡いピンク色のネグリジェは、一部が透けて見えるような素材になっており、こちらはクリアパーツで再現されている。よく見ると、胸元のデザインには蜘蛛の巣のような模様が描かれているなど、なかなか凝ったデザインになっている。

肌も柔らかそうだ

胸に蜘蛛の巣のようなデザインが描かれている

片手は床についたポーズだ

白い手袋と白いストッキングは、彼女の白い素肌と同化しているようにも見えるほど淡い色合いで表現されている。少し角度を変えると、若干前かがみ気味のポーズになっており、その分美しい体のラインがわかるようになっている。また台座部分にはふかふかとしたカーペットが敷かれており、こちらも作品の雰囲気にもよくマッチしている。

指のポーズも繊細だ

少し前かがみ気味だ

カーペットもふかふかだ

こちらの「食蜂操祈 ネグリジェ Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の締め切りは4月29日までとなっており、まだ余裕がある。その前に一度自分の目で実物をチェックしておきたいという人は、この機会に足を運んでみてはいかがだろうか？

【フォトギャラリー】

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／ＫＡＤＯＫＡＷＡ／PROJECT-RAILGUN T