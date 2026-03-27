＜速報＞米女子ツアー第2Rスタート 第1組の渋野日向子はパー発進
＜フォード選手権 2日目◇27日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが開幕した。初日に5オーバーと出遅れた渋野日向子が、日本時間午後11時に第1組でティオフ。10番パー3をパーで滑り出した。続く11番では2メートルのチャンスを決めてバーディを奪っている。
【写真】ウキウキでヘビを投げる渋野日向子
10位タイの竹田麗央、92位タイの西郷真央は同組で午後11時33分にスタート。日本勢トップの7アンダー・6位タイにつける勝みなみは、同11時44分にティオフを迎える。畑岡奈紗、古江彩佳組は翌午前0時17分に1番からスタート。山下美夢有は午前4時28分にティオフし、92位タイから上位浮上を図る。ルーキーの原英莉花、櫻井心那はそれぞれアウト、インから午前5時56分（最終組）に第2ラウンドを開始させる。今大会の賞金総額は225万ドル（約3億5950万円）。優勝者には33万7500ドル（約5390万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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