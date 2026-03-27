ダウ平均続落、ソフトウェア関連株などの売り優勢＝米国株序盤



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。前日比は、ダウ工業株３０種平均が４１３．５９ドル安の４万５５４６．５２ドル、ナスダック総合指数が２８３．５７安の２万１１２４．５１。



イラン情勢をにらんで、時間外から売りが優勢となった流れが継続。状況が不透明な中、週末越しのポジション維持に慎重な姿勢が一部で見られ、ポジション整理の動きなどが出ている。東京午前には９２ドルちょうど近くまで下げていたＮＹ原油先物が、９８ドルに迫る動きを見せており、紛争長期化への警戒感が強いことが示されている。



米債利回りの上昇が一時強まったことも株安に寄与した。ベンチマークとなる米１０年債利回りは東京午前の４．３９９７％から、ＮＹ朝に一時４．４８１９％まで上昇している。その後４．４４％前後まで調整が入ったことで、ダウ平均は安値トライが一服。もっとも戻りは鈍く、株安の流れを意識させる展開となっている。



マグニフィセントセブンはアップル＜AAPL＞がプラス圏も、他は総じて売りが目立つ。特に時間外から売りが出ていたメタ＜META＞が一時３％を超える下げ、アマゾン＜AMZN＞も３％安と売りが目立つ。



ソフトウェア関連株全般の売りが目立つ中で、ダウ採用銘柄でもあるセールスフォース＜CRM＞シスコシステムズ＜CSCO＞が軟調。



決算が好調で時間外でも１０％高となっていたアルガン＜AGX＞は、NY市場スタート後に買いがもう一段強まり３０％を超える上昇。



重度の白血球接着不全症I型（LAD-I）の小児患者向け治療薬「KRESLADI™」のFDA承認を発表して時間外で１２％高となっていたロケット・ファーマシューティカルズ＜RCKT＞は、その後一転して売りが強まり一時１６％安。



アップル＜AAPL＞ 254.62（+1.73 +0.68%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 359.02（-6.95 -1.90%）

アマゾン＜AMZN＞ 201.44（-6.11 -2.94%）

アルファベットC＜GOOG＞ 277.94（-2.80 -1.00%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 278.20（-2.72 -0.97%）

テスラ＜TSLA＞ 363.71（-8.41 -2.26%）

メタ＜META＞ 531.57（-15.98 -2.92%）

エヌビディア＜NVDA＞ 168.16（-3.08 -1.80%）

セールスフォース＜CRM＞ 180.53（-5.12 -2.81%）

シスコシステムズ＜CSCO＞ 79.68（-2.48 -3.03%）

アルガン＜AGX＞ 545.46（+134.61 +32.76%）

ロケット・ファーマシューティカルズ＜RCKT＞ 4.01（-0.68 -14.54%）



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