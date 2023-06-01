　28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1180円安の5万1700円と急落。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては1673.07円安。出来高は1万445枚となっている。

　TOPIX先物期近は3541ポイントと前日比59ポイント安、TOPIXの現物終値比は108.69ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51700　　　　 -1180　　　 10445
日経225mini 　　　　　　 51695　　　　 -1185　　　198369
TOPIX先物 　　　　　　　　3541　　　　　 -59　　　 13361
JPX日経400先物　　　　　 32110　　　　　-530　　　　 559
グロース指数先物　　　　　 691　　　　　 -12　　　　1683
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース