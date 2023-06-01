日経225先物：28日0時＝1180円安、5万1700円
28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1180円安の5万1700円と急落。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては1673.07円安。出来高は1万445枚となっている。
TOPIX先物期近は3541ポイントと前日比59ポイント安、TOPIXの現物終値比は108.69ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51700 -1180 10445
日経225mini 51695 -1185 198369
TOPIX先物 3541 -59 13361
JPX日経400先物 32110 -530 559
グロース指数先物 691 -12 1683
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3541ポイントと前日比59ポイント安、TOPIXの現物終値比は108.69ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51700 -1180 10445
日経225mini 51695 -1185 198369
TOPIX先物 3541 -59 13361
JPX日経400先物 32110 -530 559
グロース指数先物 691 -12 1683
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース