『超巡！超条先輩』10月放送開始でキャラ設定画解禁
テレビアニメ『超巡！超条先輩』が、カンテレ・フジテレビ系全国ネット毎週火曜午後11時「火アニバル!!」枠にて10月より放送されることが決定した。あわせて、キャラクター設定画も公開された。
【画像】腹立つ表情（笑）公開された『超巡！超条先輩』キャラ設定画
解禁されたキャラクター設定画は、本作の主人公である超条巡（ちょうじょう めぐる）と、その相棒である一本木直（いっぽんぎ なお）の設定画。最強？バディがアニメでも平和を守るため、大活躍？する。
同作は、週刊少年ジャンプで連載していた最強？バディが平和を守る！超能力ポリスコメディ。読心術や千里眼、テレパシーといったありとあらゆる超能力を駆使する犯罪捜査のスペシャリスト「超条巡」、柔道の有段者でその怪力からゴリラの異名をもつ新米警官「一本木直」、最強？バディは今日も珍宿の平和を守る物語。
■スタッフ
原作：「超巡！超条先輩」沼駿(集英社ジャンプコミックス刊)
監督：山元隼一
シリーズ構成・脚本：森ハヤシ
キャラクターデザイン：佐々木政勝
アニメーション制作：アルボアニメーション
【画像】腹立つ表情（笑）公開された『超巡！超条先輩』キャラ設定画
解禁されたキャラクター設定画は、本作の主人公である超条巡（ちょうじょう めぐる）と、その相棒である一本木直（いっぽんぎ なお）の設定画。最強？バディがアニメでも平和を守るため、大活躍？する。
■スタッフ
原作：「超巡！超条先輩」沼駿(集英社ジャンプコミックス刊)
監督：山元隼一
シリーズ構成・脚本：森ハヤシ
キャラクターデザイン：佐々木政勝
アニメーション制作：アルボアニメーション
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