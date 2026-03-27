「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）

広島のドラフト３位・勝田成内野手（近大）が、５−５の延長十回、右翼線へサヨナラの適時打を放った。新井監督となり、初の開幕戦勝利。新人のサヨナラ打は、５６年に南海の穴吹のサヨナラ弾などがある。

試合後の、勝田の主な一問一答は、下記の通り。

「本当にチャンスで何度も凡退してしまったので、３度目は絶対に打ってやろうっていう気持ちで打席に立ちました。秋山さんからアドバイスというか、『もっと楽に』と話してもらいました」

−菊池選手が送りバント。自分に回ってきたらという。心の準備みたいなところはどの辺から 「バントのサインが出た瞬間に、多分これはフォアボールか申告敬遠で自分と勝負だなっていうふうに。本当に、自分が次こそは決めてやるっていう気持ちでいました」

​−もしかしたら、代打を送られるかも、みたいな気持ちはよぎってはいないですか？

​「よぎってはいないですね。はい」

​−開幕戦で、サヨナラ打。先輩たちが喜んで近づいてきた、その時の心境っていうのはどうでしょう？

​「うれしいですね。はい（笑）。自分がずっと凡退してしまっていて、多少は引きずっていたんですけど。先輩の皆さんが『次こそ絶対チャンスで回ってくる』っていうふうに、言葉をかけていただいた。本当にチャンスで回ってきて、自分がまさか、決めるなんて思ってもなかったですし。その時の最初は多分、坂倉さんと抱き合ったんですけど、いや、気持ちいいですね」

−これまでの野球人生の中のキャリアで、サヨナラヒットっていうのは？

​「サヨナラヒット……多分ですけど、ないと思います」

​−人生初のサヨナラヒットが開幕戦。プロ１本目のヒットっていうのは改めてどうですか？

​「夢かなと思ってます。はい。本当に、まさか、あそこで打つと思わなかったですし、びっくりしてます」