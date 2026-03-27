フォーティーセブン×NANGA新作キャップ♡機能性×おしゃれを両立

カジュアルブランドのフォーティーセブンと、日本発アウトドアブランドNANGAがコラボした新作キャップが登場♡機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムは、日常使いからアウトドアシーンまで大活躍。春らしいカラーも揃い、コーディネートのアクセントとしても注目です♪

高機能素材で快適なかぶり心地

今回のコレクションには、NANGA独自の素材を採用。AURORA-TEX®は防水透湿性に優れ、雨の日やアウトドアでも快適に着用できます。

一方、HINOCは難燃性・耐久性に優れた素材で、キャンプなどのシーンにも安心。どちらも機能性が高く、日常からレジャーまで幅広く使えるのが魅力です。

土屋鞄のバックパック新作♡通勤にも映えるエレガントな2wayバッグ

選べるデザイン＆豊富なカラー

AURORA-TEX®

価格：各6,600円（税込）

HINOC

価格：各7,150円（税込）

ベースとなるモデルは「CLEAN UP MF」と「CLEAN UP」の2タイプ。「’47 CLEAN UP MF」は、深すぎず浅すぎない絶妙なシルエットで、多くの方にフィットしやすいデザイン。

’47 CLEAN UP

価格：各6,600円（税込）

「’47 CLEAN UP」は、ウォッシュドコットン素材でカジュアルな雰囲気が特徴。

カラーはベーシックカラーに加え、ターコイズブルーやピンクといった春らしいシーズナルカラーも展開。全3デザイン・14色と、好みに合わせて選べるラインナップです。

タウンにもアウトドアにも活躍

シンプルながら洗練されたデザインは、普段のコーデにも取り入れやすいのがポイント。デニムスタイルやワンピースに合わせれば、程よくカジュアルダウンして今っぽい着こなしに。

アウトドアはもちろん、日常のちょっとしたお出かけにもぴったりな万能アイテムです。

春のコーデに取り入れて♡

機能性とおしゃれを兼ね備えたフォーティーセブン×NANGAのキャップは、春のコーデにさりげなくアクセントをプラスしてくれる存在♡

軽やかなカラーと使いやすいデザインで、毎日のスタイルをアップデートしてみてはいかがでしょうか。

自分にぴったりのカラーを見つけて、季節のおしゃれを楽しんでください♪