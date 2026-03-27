「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）

広島が劇的なサヨナラ勝ちで開幕戦を白星で飾った。九回に４点差を追いつくと、延長十回にドラフト３位・勝田（近大）がプロ初安打となるサヨナラ打で試合を決めた。新井貴浩監督（４９）は就任４年目で初の開幕星。試合後の取材では「喜びすぎて頭が痛い」と興奮冷めやらぬ様子だった。以下、主な一問一答。

（テレビインタビュー）

−劇的な試合。最後は勝田が決めた。

「期待してましたね。勝田にもう期待してました。はい」

−九回に４点差を追いついた。

「平川もね３ボールからですからね。３ボールからあのシチュエーションで振れるっていうのが、並の新人ではないですよね。モンテロもいいヒットだったと思います」

−投手でもドラフト２位・斉藤汰、同５位・赤木がデビュー。

「それぞれ頑張ってたと思います。斉藤汰もいいボール投げてましたし。赤木も点取られましたけれどもボール自体はいいボール投げてますので。彼らは抑えても打たれても勉強ですから」

−最後まで球場に残って応援してくださったファンへ。

「本当に最高の形で２０２６年がスタートしたと思います。また今日のような試合をたくさんお届けできるように、気を引き締めて頑張りたいと思います」

（囲み取材で）

−感情が抑えきれない様子も。

「ちょっと抑えられなかったというか、喜びすぎて頭痛くなっちゃった。本当に頭痛い、俺。ずっと頭痛い」