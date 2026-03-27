3月27日（金）、ニュースキャスター・長野智子がパーソナリティを務めるラジオ番組「長野智子アップデート」（文化放送・15時30分～17時）が放送。午後3時台「アップデート・コラム」のコーナーでは、「石川県知事選挙の答え合わせ」というテーマで、フリーランスライターの畠山理仁氏に話を伺った。

長野智子「選挙の結果、山野之義さんが現職の馳浩さんを破って、今日27日から石川県知事としての任期をスタートということです。さぁ、どうでしたか？改めて」

畠山理仁「6110票差ということで、これまででいちばん票差が少ない結果で、山野さんが勝利したということなんですけれども。昨日馳さんと山野さんが選挙後に初めて会って引き継ぎをされたんですけれども、今日、山野さんが初登庁をして。で、馳さんの時に記者会見の問題っていうのがあって、石川テレビの記者を会見から排除するっていうようなことがあったんですけれども。今日の山野さんの記者会見にフリーランスの記者が参加しようとしたところ、石川県知事の記者会見はフリーランスは入れない、記者クラブだけだっていうことを、知り合いの記者が行こうとしていて、そういう話を聞いたんですけれども」

長野「あらっ」

畠山「やっぱり知事が変わったという点を考えると、今後フリーランスの記者も普通に出られるようにするっていうのが『県民にいちばん近い知事になる』って言った山野さんのスタート地点としては、もちろん記者会見はクラブが主催しているということはあるでしょうけれども『自分の情報発信を広くいろんな手段で伝えていきたいんだ』っていう姿勢を山野さんのほうから打ち出してもらいたいなという期待はありますね」

長野「選挙中は馳さんと山野さんを比べてみると、(有権者の)話を聞く聞かないっていうところですか？」

畠山「そうですね、そこがいちばん大きく違ったかなと思います。有権者の方に向き合う姿勢というのが大きく違って。山野さんはとにかく有権者の中に入っていって自分の考えも伝えるし、有権者の方のお話も聞いて、それを政治の世界で反映していこうっていう姿勢がありました」