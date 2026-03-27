ＮＹ各市場 ２３時台 ダウ平均は４４４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
ＮＹ各市場 ２３時台 ダウ平均は４４４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間10:05）（日本時間23:05）
ダウ平均 45515.54（-444.57 -0.96%）
ナスダック 21137.47（-270.61 -1.23%）
CME日経平均先物 51730（大証終比：-1150 -2.22%）
欧州株式27日GMT14:05
英FT100 9955.88（-16.29 -0.16%）
独DAX 22306.34（-306.63 -1.36%）
仏CAC40 7719.45（-49.86 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.951（-0.035）
10年債 4.446（+0.034）
30年債 4.972（+0.039）
期待インフレ率 2.337（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.108（+0.034）
英 国 5.059（+0.085）
カナダ 3.603（+0.045）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.36（+2.88 +3.05%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4452.30（+43.30 +0.98%）
ビットコイン（ドル）
66255.50（-2705.48 -3.92%）
（円建・参考値）
1059万2267円（-432525 -3.92%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
NY株式27日（NY時間10:05）（日本時間23:05）
ダウ平均 45515.54（-444.57 -0.96%）
ナスダック 21137.47（-270.61 -1.23%）
CME日経平均先物 51730（大証終比：-1150 -2.22%）
欧州株式27日GMT14:05
英FT100 9955.88（-16.29 -0.16%）
独DAX 22306.34（-306.63 -1.36%）
仏CAC40 7719.45（-49.86 -0.64%）
米国債利回り
2年債 3.951（-0.035）
10年債 4.446（+0.034）
30年債 4.972（+0.039）
期待インフレ率 2.337（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.108（+0.034）
英 国 5.059（+0.085）
カナダ 3.603（+0.045）
豪 州 5.097（+0.086）
日 本 2.380（+0.107）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.36（+2.88 +3.05%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4452.30（+43.30 +0.98%）
ビットコイン（ドル）
66255.50（-2705.48 -3.92%）
（円建・参考値）
1059万2267円（-432525 -3.92%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ