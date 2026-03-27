ＮＹ各市場　２３時台　ダウ平均は４４４ドル安　ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式27日（NY時間10:05）（日本時間23:05）
ダウ平均　　　45515.54（-444.57　-0.96%）
ナスダック　　　21137.47（-270.61　-1.23%）
CME日経平均先物　51730（大証終比：-1150　-2.22%）

欧州株式27日GMT14:05
英FT100　 9955.88（-16.29　-0.16%）
独DAX　 22306.34（-306.63　-1.36%）
仏CAC40　 7719.45（-49.86　-0.64%）

米国債利回り
2年債　 　3.951（-0.035）
10年債　 　4.446（+0.034）
30年債　 　4.972（+0.039）
期待インフレ率　 　2.337（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.108（+0.034）
英　国　　5.059（+0.085）
カナダ　　3.603（+0.045）
豪　州　　5.097（+0.086）
日　本　　2.380（+0.107）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝97.36（+2.88　+3.05%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4452.30（+43.30　+0.98%）

ビットコイン（ドル）
66255.50（-2705.48　-3.92%）
（円建・参考値）
1059万2267円（-432525　-3.92%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ