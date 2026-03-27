TVアニメ『葬送のフリーレン』第3期「黄金郷編」が、2027年10月より日本テレビ系で放送されることが決定した。

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『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中の山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による原作漫画をアニメ化した本作。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれる。

「黄金郷」は、原作コミックスの第9巻収録の第81話から描かれる、読者から人気が高くアニメ化が待望されていたエピソードだ。あわせて公開されたティザービジュアルでは、魔族“黄金郷のマハト”が描かれている。

全10話で描かれた第2期でフリーレンとその弟子の魔法使いフェルン、戦士シュタルクが歩んだ旅路。“故郷の地”にそれぞれ暮らすさまざまな人々との出会いと交流、北部高原に巣食う強力な魔族や魔物との激しい戦い、フリーレンがかつてともに旅をした勇者ヒンメルとの思い出や足跡に触れる様子、そして、3人が他愛はないけれどかけがえのない旅の日常を重ね、絆を深めていく姿が描かれた。

そんな第2期の最終回のラストシーンで映し出されたのが、第1期の「一級魔法使い試験編」で大きな存在感を見せた一級魔法使いデンケンが、黄金と化した自身の故郷を遠くから見つめる姿。そして「最後にして最強の七崩賢」と称される魔族“黄金郷のマハト”の影。第3期では、フリーレンたちがこの“黄金郷のマハト”と対峙する。（文＝リアルサウンド編集部）