24日、玩具メーカーの「BANDAI SPIRITS」は第3回「BANDAI SPIRITS大人アンケート調査」として同社が販売している「ランダムグッズ」のアンケート結果を公表した。

同社の定める「ランダムグッズ」とは、カプセルトイやトレーディングカードやキャラクターくじなど「何が当たるかわからない形式で販売されている商品」の総称であり、「機動戦士ガンダム」や「ポケットモンスター」「ドラゴンボール」などさまざまなグッズを展開している。

アンケートによると、ランダムグッズの魅力は「何が出るかわからない楽しさ」にあり、「ドキドキ・ワクワク感」を提供できる商品であるという。

だがネットでは、このアンケート結果に異議を唱える声もあった。ランダム商品は、目当ての商品を引き当てるまで何度も購入する必要があったり、欲しくもない商品を引き当ててしまう可能性がある。そのため、「値段が高すぎるランダム商法は勘弁願いたい」「バラ売りしてほしい」「普通に買わせてほしい」など改善を求める声も多く投稿された。

確かに、同じランダムグッズでも昭和時代の「キン肉マン消しゴム」（漫画『キン肉マン』のキャラクターを模した人形）などはひとつ100円前後で買えるため子どものお小遣いでも賄えるため「欲しい人形が出るまで購入する」という方法も可能だった。だが、現在のカプセルトイは平均で500円前後、キャラクターくじなどは1000円を超えるものもあり、何度もチャレンジすることは難しくなっているのだ。

また、高価すぎるランダムグッズは、欲しい人を相手にフリマサイトなどで転売される事もあり、正規の方法で購入せずにフリマサイトや中古ショップを利用しがちになるという業界の今後を考えると、あまり良くない状況を引き起こしているという。

当然、「不人気キャラでもグッズ化される」「グッズの数が増える」などランダムグッズのメリットもあるが、物価上昇で家計が圧迫されつつある今、「欲しいものが買えない」というランダムグッズの方法は見直される時期に来ているのかもしれない。