株式会社第一興商が、セルフ形式のカラオケCLUB DAM大間々店（群馬県みどり市）を4月1日にオープンする。

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店内には3室に新機能満載のフラッグシップモデル『LIVE DAM WAO!』を導入し、全室に65インチ以上の大型モニターを設置。臨場感あふれるカラオケを楽しむことが可能に。また、フードとドリンクの持ち込みが自由であるのに加え、ソフトドリンクバーとアルコールバーも完備。セルフシステムにより受付から会計までをスピーディーに進められるほか、66台収容の平面駐車場を確保している。

オープンに際して、4月1日から7日までの期間中、利用料金が総額50%割引となるキャンペーンを開催。さらに4月1日から30日までの期間中、アルコールバーが無料になる（20歳以上対象）。

株式会社第一興商は、今後も顧客ニーズや立地特性に応じた魅力ある店舗づくりやサービスを展開し、顧客満足度を追求することで集客向上を目指すという。

（文=リアルサウンド編集部）