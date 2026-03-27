CSホームドラマチャンネルで放送されたオリジナル番組『今成亮太のピコピコ プロ野球！』が、ホームドラマチャンネルの公式YouTubeにて無料配信されている。

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本番組は、元プロ野球選手の今成亮太が豪華ゲストを迎え、『パワフルプロ野球』シリーズ（KONAMI）でガチンコ対決を繰り広げるゲーム番組。記念すべきオープン戦初回には、北海道日本ハムファイターズ、阪神タイガースで今成とチームメイトだった“超人”糸井嘉男がゲストとして登場する。

対決は「日本ハム（今成）vs 阪神（糸井）」の組み合わせで行われ、互いに予想した2026年の開幕スタメンを率いて激突。二人が抜擢した注目の選手や、糸井の口から漏れる思わぬこぼれ話などが見どころとなっている。

YouTubeで無料配信中の「表回」は、4月17日18時までの期間限定配信。さらに、続く「ウラ回」は4月5日22時よりCSホームドラマチャンネルにて放送予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）