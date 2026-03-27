俳優の神尾楓珠さん（27）が26日、コスメブランドのポップアップイベントに登場。歌手で俳優の平手友梨奈さん（24）との結婚発表後、初の公の場となり、記者からの祝福の言葉に笑顔を見せました。

イベントには佐々木希さん（38）や、杉野遥亮さん（30）、宮世琉弥さん（22）など豪華俳優陣が登場しました。

もうすぐ4月ということで、佐々木さんは「出身が秋田なんですけども、秋田から上京したときに方言がやっぱり出ちゃって、言葉が通じないことが結構あったりとかありました」と、新生活で苦労したエピソードを明かしました。

また、杉野さんは「慣れない環境ですし、食事の管理とか色んなことが分からないから2か月くらいで10キロとか太って」と、一人暮らしを始めた時の失敗を告白。

そして、神尾さんは「そんなに準備をしていくタイプではないんですけど…人の目を見る練習とかですかね。目を見てしゃべる練習」と新生活を迎える人へアドバイス。

先月11日に、平手さんとの結婚を発表してから初の公の場となった神尾さん。記者から「神尾さん、ご結婚おめでとうございます。新婚生活はいかがですか？」と声をかけられると、「幸せです」と笑顔を見せました。

（3月27日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）