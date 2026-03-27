元西武の松坂大輔さん（45＝スポニチ本紙評論家）が27日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に生出演。ドジャースの開幕戦を解説した。

現地ロサンゼルスで取材している松坂さんは、近郊のトーランス市内の建物に描かれた大谷、山本、佐々木の巨大壁画の前から生出演。「新たな観光名所になりそうですね」と笑顔で話した。

試合は山本が6回2失点で白星。「エースの役割、仕事は十分にできたと思う」とし、ポイントに「カーブ」を挙げた。

「バッター有利のカウントで投げる緩いカーブ。これが凄く良かったと思います。緩いカーブでストライクを取るのは簡単なことではない。あれを見せておくことで（相手打者に）印象を残すことができ、狙い球を迷わせることができる」と分析した。

大谷も初回の第1打席で右前に今季初安打。また、4年総額2億4000万ドル（約384億円）の超大型契約でカブスから加入したタッカーも7回に移籍後初安打初打点をマークした。

「打線は分厚くなりましたし、タッカー選手はカブスの時と違う立ち位置の変化が大きいと思います」と松坂さん。

「カブスではトップ3に入る打力ですけど、ドジャースに来ると周りにも5人、6人と（強打者が）いる。自分が決めなければいけない、というプレッシャーが減るので、さらにタッカー選手の力が発揮されることになるのかなと思いますね」と相乗効果に期待していた。