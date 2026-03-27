２７日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、今季のレギュラーシーズン開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、６回５安打２失点、９５球を投げて無四死球、６奪三振と好投し、日本人投手では初の２年連続開幕白星を挙げたことを伝えた。

ロサンゼルス入りし、ドジャースタジアムで山本、大谷翔平投手らの戦いを見守った野球評論家・松坂大輔氏は山本のピッチングについて「６回２失点とエースの役割、仕事は十分できたと思います」と話し出すと、「その中でもあまり自分の状態が良くないという感覚はあったんじゃないですかね」と指摘。

「その中でもバッター有利のカウントで投げるゆるいカーブがすごく良かったと思います。ゆるいカーブでストライクを取るというのは感嘆なことではないんですけど、あれを見せておくことで対戦がないバッターの印象に残すことができるんで、迷わすことができるんですよね」と具体的に説明。

「状態が良くない中でもああいうピッチングができるのが山本投手だと思い居ますし、今日の結果も良かったんですけど、次の登板以降、精度が上がっていくことにつながっていくんじゃないかと思いました」と話していた。