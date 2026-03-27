◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―１阪神（２７日・東京ドーム）

巨人・北浦竜次投手（２６）が、移籍後初登板で１回無失点１奪三振のパーフェクトリリーフ。日本ハム時代の２４年以来２年ぶりにホールドをマークし、開幕白星に大きく貢献した。

出番は２点リードの８回から。開幕投手を務めたドラ１竹丸のプロ初勝利がかかっていたが、「緊張はちょっとしたな、ぐらい」と持ち前の強心臓が生きた。最速１５１キロの直球を軸に阪神打線を封じ、左拳を握ってガッツポーズ。オープン戦防御率０・００の勢いそのままに「やってきたことを出せばしっかり抑えられるかなと、自信を持っていた。楽しく、楽しく投げられましたね」と爽やかに汗をぬぐった。

そして９回は、２４年まで日本ハムでプレーしていた田中瑛斗がプロ初セーブ。駆け寄って「ナイスピー」と声をかけた。２人は同学年で、１７年のドラフト同期コンビ。新天地で鮮やかな無失点リレーを飾り「エイトも流れに続いてくれて、結果的に勝てて。それはうれしいですよ」とちょっぴり誇らしげに笑みを浮かべた。

超満員の東京ドーム。大歓声の北浦コールには身震いした。「マウンドに立った時の歓声はすごく響くものがありますし、毎日立ちたい気持ちです」とうれしそうにＧ党に感謝した。