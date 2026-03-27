国内最大級のバイクの祭典『第53回 東京モーターサイクルショー』が27日、東京ビッグサイトで開幕。ファミリー層をひきつける新たな施策を取材しました。

最新のバイクやパーツ・アクセサリーなどが集結する『モーターサイクルショー』（東京は29日まで開催）。今年は186社が出展、計544台（主催者発表）が展示されています。

『モーターサイクルショー』を主催する日本二輪車普及安全協会の専務理事・郄橋亮さんにイベントの狙いを聞くと、既存の来場者へのアピールはもちろんのこと「若者がいっぱい来て関心を持ってほしい」と話しました。さらに「もう1つ底上げするところでいうと、家族、特に40代のファミリーの方にも来ていただきたい」という思いで、様々な施策を展開しているといいます。

■人気スマホゲーム“モンスト”とコラボレーション

今回、幅広い年齢層をひきつける取り組みの1つが、人気スマホゲームアプリ『モンスターストライク』（通称・モンスト）とのコラボレーションです。

会場には、描き下ろしイラストが使用されたフォトパネルの手前に、実際のバイクが展示され、またがって一緒に記念撮影することができるフォトブースが設置されていました。

また、会場内を周遊してもらえるように、4か所のスポットをまわりクイズに答えてスタンプを集めるとオリジナルグッズがもらえる『モンスターストライククイズラリー』も行われていました。

■『ホンダコライドン』に大人&子どもが笑顔

さらに、多くの家族連れが訪れていたのが、『ホンダコライドン』の展示ブースです。これは、本田技研工業株式会社が株式会社ポケモンの監修のもと、『ポケットモンスター スカーレット』に登場する伝説のポケモン・コライドンの姿をモビリティーの形として表現したものです。

ホンダコライドンプロジェクトの開発担当・山田有成さんは「鼓動しているように息づかいを少ししている動きと、まばたきをします」と話し、今回の会場では走る姿を見ることはできませんが、実際にサーキットなどで走ることも可能だといいます。

■モーターサイクルショーのイメージが変化した親子も

モーターサイクルショーでは、小学生以下を限定にライド体験を開催（事前の抽選式予約制のため既に受け付け終了）。参加した兄弟に話を聞くと、小学4年生の兄は「乗ってみて乗り心地がよかった」、小学1年生の弟は「前から見ても横から見てもすごくかっこよかった」と興奮した様子で語ってくれました。

40代の母親は「最初は、モーターサイクルショーということで男性も多くて、ちょっと来づらいかなと心配したんですけど、今回ポケモンをきっかけに参加してみたら、意外と女性もちらほらいたり、子どもにも優しいというか、そんなに厳しくない感じだった。他のエリアも含めて見て回りたい」と、イベント自体に興味を持ったということです。

そして、娘と参加していた40代の父親は、「今までは私が家族を置いて1人で来ているイベントだったものが、こういうのがあると“子どもと一緒に来ようか”という機会になる。一緒に来られてよかった」と笑顔を見せていました。